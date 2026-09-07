Вітання від Маска, Орбана та Сальвіні: перемога «АдН» в Саксонії-Ангальт збурила світову спільноту

Успіх ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на регіональних виборах у Саксонії-Ангальт викликав потужний резонанс серед світових консервативних лідерів та бізнес-еліти. Співголова фракції АдН Ульріх Зігмунд отримав офіційні привітання не лише від європейських топпосадовців, а й від американського мільярдера Ілона Маска. Одразу після оголошення перших результатів власник соцмережі X підтримав німецьких правих у публічному просторі.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

"Хороша робота!" — коротко прокоментував німецькою мовою Ілон Маск допис лідерки партії Аліси Вайдель про підсумки голосування.

Німецькі політики миттєво відреагували на такий жест американського підприємця, підкресливши готовність до довгострокового партнерства у разі формування нового уряду країни.

Зігмунд відповів, подякувавши мільярдеру за підтримку і ясний погляд на політичні події, і додав, що в разі приходу АдН до влади розраховує на сильне і конструктивне співробітництво.

За словами представника німецьких правих, кардинальні політичні зміни підуть на користь національній економіці.

"Німеччина знову стане місцем, куди варто інвестувати", — резюмував Ульріх Зігмунд.

Окрім американського мільярдера, тріумф АдН викликав захоплення серед очільників урядів європейських країн, які сповідують схожу ідеологію. Зокрема, свої оцінки висловили представники Угорщини та Італії.

"З перемогою АдН Зігмунда також привітали колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні, — повідомляють журналісти. — Орбан назвав результат великим вечором для Німеччини та Європи і додав, що це тільки початок".

Не залишився осторонь події і чинний президент США Дональд Трамп. На своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Truth Social він поділився інфографікою з попередніми результатами підрахунку голосів, хоча й утримався від додаткових текстових коментарів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що "Альтернатива для Німеччини" взяла 43,8% других голосів і 39 місць у ландтазі з 83. До абсолютної більшості партії бракує трьох мандатів. ХДС, який правив землею з 2002 року, обвалився з 37,1% до 17,2% і з сорока депутатів до п’ятнадцяти. Решта помістилася в один рядок, бо СДПН, "зелені" та Ліва партія мають по вісім місць, Союз Сари Вагенкнехт п’ять, а вільні демократи не подолали бар’єр узагалі.



