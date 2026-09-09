Дипломатичний скандал: Мерц відмовився контактувати з Трампом

Запланована на 8 вересня телефонна розмова між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом США Дональдом Трампом не відбулася і була відкладена на невизначений термін. Незважаючи на відсутність офіційних роз'яснень щодо причин зриву переговорів, речник німецького уряду Штефан Корнеліус натякнув, що розбіжності між лідерами мають глибший характер, ніж звичайна накладка у розкладах. За інформацією авторитетного видання BILD, демарш Берліна може бути пов'язаний із публічною підтримкою Трампом ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка є головним політичним опонентом чинного канцлера.

Дональд Трамп і Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел

"Скандуючи патріотичні гасла, Трамп привітав успіх АдН у своїй мережі Truth Social, — зазначають журналісти, нагадуючи зміст скандального допису. — "Вау, у популістської партії в Німеччині була дійсно велика ніч", — написав Трамп, додавши абревіатуру "MGGA!!!" у значенні "Зробимо Німеччину великою знову"".

Німецька урядова прес-служба уникла прямих звинувачень на адресу Білого дому, проте чітко нагадала про червоні лінії, які американська сторона вирішила проігнорувати під час виборчих перегонів у ФРН.

"Чи пов'язане перенесення розмови з постом Трампа, Корнеліус не захотів коментувати, — повідомляють у Берліні. — Він лише послався на позицію, яку Мерц уже неодноразово ясно висловлював раніше: канцлер в "абстрактній формі" неоднократно вказував, "що втручання або коментарі з приводу внутрішньополітичної ситуації в Німеччині, особливо у зв'язку з виборами", для нього "неприйнятні"".

Ситуацію всередині Німеччини додатково підігріває політичний тиск з боку соціал-демократів (СДПГ). Партнери по коаліції вимагають від уряду Мерца безкомпромісної та жорсткої відсічі американському лідеру за його спроби впливати на внутрішні процеси європейської держави.

"Тут потрібно поговорити начистоту. Таке втручання недопустиме. Я думаю, ми [...] не можемо з цим миритися", — емоційно заявив керуючий фракції СДПГ у Бундестазі Дірк Візе.

Політик також навів дзеркальний приклад, аби продемонструвати подвійні стандарти у поведінці Вашингтона: "Що було б, якби німецький уряд відсвяткував перемогу демократа на виборах губернатора в США? Думаю, тоді Truth Social здригався б від реакції президента США".

Варто додати, що першочерговою метою заздалегідь погодженого дзвінка Мерца до Трампа мала стати трагічна дата — 25-ті роковини терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Навіть в умовах політичного охолодження, німецька сторона наголошує на непохитності стратегічного партнерства.

"Канцлеру важливо, — резюмував речник Кабміну Штефан Корнеліус, — щоб США і надалі могли розраховувати на повну солідарність Німеччини та Європи".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перемога "АдН" в Саксонії-Ангальт збурила світову спільноту, зокрема партія отримала вітання від Маска, Орбана та Сальвіні.