Дипломатичний скандал: Мерц відмовився контактувати з Трампом

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Недилько Ксения
Запланована на 8 вересня телефонна розмова між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом США Дональдом Трампом не відбулася і була відкладена на невизначений термін. Незважаючи на відсутність офіційних роз'яснень щодо причин зриву переговорів, речник німецького уряду Штефан Корнеліус натякнув, що розбіжності між лідерами мають глибший характер, ніж звичайна накладка у розкладах. За інформацією авторитетного видання BILD, демарш Берліна може бути пов'язаний із публічною підтримкою Трампом ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка є головним політичним опонентом чинного канцлера.
Дональд Трамп і Фрідріх Мерц. Фото з відкритих джерел
Німецька урядова прес-служба уникла прямих звинувачень на адресу Білого дому, проте чітко нагадала про червоні лінії, які американська сторона вирішила проігнорувати під час виборчих перегонів у ФРН.
Ситуацію всередині Німеччини додатково підігріває політичний тиск з боку соціал-демократів (СДПГ). Партнери по коаліції вимагають від уряду Мерца безкомпромісної та жорсткої відсічі американському лідеру за його спроби впливати на внутрішні процеси європейської держави.
Політик також навів дзеркальний приклад, аби продемонструвати подвійні стандарти у поведінці Вашингтона: "Що було б, якби німецький уряд відсвяткував перемогу демократа на виборах губернатора в США? Думаю, тоді Truth Social здригався б від реакції президента США".
Варто додати, що першочерговою метою заздалегідь погодженого дзвінка Мерца до Трампа мала стати трагічна дата — 25-ті роковини терористичних нападів 11 вересня 2001 року. Навіть в умовах політичного охолодження, німецька сторона наголошує на непохитності стратегічного партнерства.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перемога "АдН" в Саксонії-Ангальт збурила світову спільноту, зокрема партія отримала вітання від Маска, Орбана та Сальвіні.