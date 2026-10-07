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Должен ли Мерц уйти в отставку: немцы изменили свое мнение

Опрос Ipsos для Spiegel показал высокий уровень недовольства главой правительства Германии - более половины респондентов поддержали бы его отставку

7 октября 2026, 09:32
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Кравцев Сергей

Большинство жителей Германии негативно оценивают канцлерство Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos-Politikmonitor, проведенного для немецкого Spiegel и приведенного "Европейской правдой".

Должен ли Мерц уйти в отставку: немцы изменили свое мнение

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

С утверждением о том, что канцлерство Мерца потерпело неудачу, полностью согласились 48% участников исследования. Еще 19% скорее согласились с такой оценкой. Таким образом, в общей сложности 67% опрошенных высказали негативное мнение о результатах его работы.

Наиболее критично к канцлеру настроены жители восточных федеральных земель Германии. Там 80% респондентов полностью или частично согласились с утверждением о провале его канцлерства. В западной части страны аналогичный показатель составил 64%.

Не менее заметной оказалась реакция на вопрос об отставке Мерца. 44% участников опроса полностью поддержали утверждение, что канцлер должен уйти с поста главы правительства и лидера партии. Еще 14% скорее согласились с этим. Таким образом, суммарно 58% высказались за его отставку.

Лишь 11% опрошенных категорически не поддержали такую позицию. Остальные респонденты либо выбрали промежуточные варианты ответа, либо не определились.

Различия наблюдаются и между возрастными группами. Среди немцев в возрасте от 18 до 29 лет 75% согласились с утверждением о неудаче канцлерства Мерца. В старшей группе – от 60 до 75 лет – аналогичная позиция была у 58% участников исследования.

Женщины также несколько чаще мужчин негативно оценивали деятельность канцлера. Около 70% женщин полностью или частично согласились с тем, что его канцлерство оказалось неудачным. Среди мужчин этот показатель составил 64%.

Опрос отражает общественные настроения на момент проведения исследования и не означает автоматического изменения политической ситуации. Однако полученные цифры показывают заметный уровень недовольства деятельностью действующего канцлера и отношение части общества к перспективе его дальнейшего пребывания на посту.

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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-mehrheit-der-deutschen-haelt-seine-kanzlerschaft-fuer-gescheitert-a-b755b7f7-77b9-4881-8c18-e25af26ee21b
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