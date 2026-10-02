Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия пытается расшатать немецкое общество и добиться сокращения поддержки Украины. Свою позицию он озвучил 1 октября в Мюнстере во время церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира НАТО.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В выступлении Мерц упомянул российские гибридные атаки, активность в социальных сетях и ультраправую "Альтернативу для Германии" (АдГ). По словам канцлера, Германия не позволит разделить себя "гибридными атаками", пропагандой в интернете и лозунгами АдГ и ее российскими сторонниками.

Мерц также заявил, что российское руководство стремится вывести Германию из равновесия, ослабить ее поддержку Украины и заставить Берлин меньше инвестировать в собственную оборону. Канцлер подчеркнул, что помощь Киеву, по его словам, связана прежде всего с безопасностью самой Германии и Европы.

При этом утверждение о прямой поддержке АдГ со стороны Москвы остается политическим обвинением, а не установленным в рамках приведенного выступления фактом: Мерц не представил конкретных доказательств российского финансирования партии или влияния Кремля на ее решения. Москва ранее отвергала подобные обвинения западных властей.

АдГ выступает против продолжения масштабной военной помощи Украине и за восстановление отношений с Москвой. Партия также критиковала санкции против России и выступала за возвращение более тесных энергетических связей. Отдельные представители АдГ действительно поддерживали контакты с пророссийскими политическими и общественными сетями, однако это само по себе не доказывает управление партией из России.

Выступление Мерца прозвучало на фоне усиления дискуссии в Германии о дальнейшей поддержке Украины и о предполагаемых российских гибридных угрозах.

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