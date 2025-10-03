Дрони дісталися Німеччини: де терміново довелося закривати аеропорт

Пізно ввечері 2 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена з 22:18, а згодом і зовсім їх призупинила через виявлення дронів у повітряному просторі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє сайт аеропорту Мюнхена.

Аеропорт Мюнхена призупинив польоти через дрони. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні вказують, що внаслідок Мюнхена не змогли вилетіти 17 рейсів. Це торкнулося майже 3000 пасажирів.

Як зазначає прес-служба аеропорту, у терміналах для пасажирів розгорнули розкладні ліжка, забезпечили їжею та напоями.

Крім того, 15 рейсів, що прибувають, були перенаправлені в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт.

Варто звернути увагу, що 1 жовтня у норвезькому місті Бреннейсунн у вівторок увечері було зафіксовано появу невідомого безпілотника, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту.

"Ми спостерігали за дроном у повітрі, але нам не вдалося знайти жодного пілота, пов'язаного з цим дроном. Тому після тривалих пошуків ми завершили операцію на місці події", – повідомив представник поліцейського округу Нурланд Мортен Соренсен.

