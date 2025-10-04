Дроны вновь атакуют Германию: какой аэропорт приостановил работу

Международный аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить работу из-за неопознанных дронов. Немецкая служба управления воздушным движением в качестве меры предосторожности на время запретила полеты, проинформировало агентство dpa.

Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу. Фото: из открытых источников

Как ожидается, аэропорт вновь начнет принимать и отправлять рейсы не раньше утра 4 октября. Не исключено, однако, что пауза затянется.

По данным оператора воздушной гавани, 23 самолета были перенаправлены, 12 рейсов отменены. Еще 46 запланированных вылетов не состоялись в указанное время. Произошедшее отразилось на планах почти 6500 пассажиров. Были установлены раскладные кровати, выданы одеяла, напитки и снэки. В Мюнхене сейчас проходит Октоберфест, на который съехались многочисленные посетители со всего мира.

Немецкий правоохранители подтвердили появление беспилотников в небе над аэропортом. Дроны были зафиксированы незадолго до 23.00 (00.00 мск) в районе северной и южной взлетно-посадочных полос, сообщил агентствам AFP и dpa представитель правоохранительных органов. Идентифицировать беспилотники в деталях не удалось — они быстро скрылись из поля видимости.

Стоит напомнить, вечером 2 октября в мюнхенском аэропорту уже возникали проблемы из-за беспилотников неизвестного происхождения. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорты Нюрнберга, Штутгарта и Вены. Были нарушены планы примерно 3000 пассажиров. Сотни из них были вынуждены провести ночь на раскладушках в терминалах.

Утром 3 октября полеты были возобновлены, сообщила федеральная полиция. Ситуация нормализовалась ближе к вечеру.

