Дрони знову атакують Німеччину: який аеропорт припинив роботу

Міжнародний аеропорт Мюнхена був змушений знову призупинити роботу через невпізнані дрони. Німецька служба управління повітряним рухом як запобіжний засіб на якийсь час заборонила польоти, проінформувало агентство dpa.

Аеропорт Мюнхена знову припинив роботу. Фото: з відкритих джерел

Як очікується, аеропорт знову почне приймати та відправляти рейси не раніше ранку 4 жовтня. Не виключено, що пауза затягнеться.

За даними оператора повітряної гавані, 23 літаки було перенаправлено, 12 рейсів скасовано. Ще 46 запланованих вильотів не відбулися у вказаний час. Події відбилися на планах майже 6500 пасажирів. Було встановлено розкладні ліжка, видано ковдри, напої та снеки. У Мюнхені зараз відбувається Октоберфест, на який з'їхалися численні відвідувачі з усього світу.

Німецькі правоохоронці підтвердили появу безпілотників у небі над аеропортом. Дрони були зафіксовані незадовго до 23.00 (00.00 мск) в районі північної та південної злітно-посадкових смуг, повідомив агентства AFP та dpa представник правоохоронних органів. Ідентифікувати безпілотники в деталях не вдалося — вони швидко зникли з поля видимості.

Варто нагадати, що ввечері 2 жовтня в мюнхенському аеропорту вже виникали проблеми через безпілотників невідомого походження. Багато рейсів було скасовано або перенаправлено в аеропорти Нюрнберга, Штутгарта та Відня. Було порушено плани приблизно 3000 пасажирів. Сотні з них були змушені провести ніч на розкладах у терміналах.

Вранці 3 жовтня польоти було відновлено, повідомила федеральна поліція. Ситуація нормалізувалася ближче до вечора.

