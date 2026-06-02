logo

BTC/USD

68966

ETH/USD

1973.59

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Друг Путина снова в Москве: зачем Шредер появился в России на фоне войны и изоляции Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Друг Путина снова в Москве: зачем Шредер появился в России на фоне войны и изоляции Кремля

Бывшего канцлера Германии заметили в российской столице накануне ключевого экономического форума, который Москва пытается превратить в демонстрацию своей устойчивости

2 июня 2026, 16:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь оказался в центре внимания после появления в Москве. Немецкие журналисты сообщили, что политика, которого многие годы считают одним из самых близких западных друзей российского президента Владимир Путин, заметили в одном из престижных столичных отелей.

Друг Путина снова в Москве: зачем Шредер появился в России на фоне войны и изоляции Кремля

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

По информации немецкого телеканала NTV, корреспондент Райнер Мунц увидел 82-летнего экс-канцлера в гостинице Kempinski. Официальная цель визита пока не раскрывается, однако появление Шредера в российской столице совпало по времени с проведением очередного Санкт-Петербургского международного экономического форума, который стартует в ближайшие дни.

Наблюдатели не исключают, что бывший глава немецкого правительства может принять участие в мероприятии, которое российские власти традиционно используют для демонстрации экономической устойчивости страны и поиска новых международных партнеров.

Шредер остается одной из самых противоречивых фигур европейской политики в вопросе отношений с Россией. Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он долгое время сохранял связи с российскими энергетическими структурами, за что неоднократно подвергался критике как в Германии, так и за ее пределами.

На фоне продолжающейся войны визит экс-канцлера в Москву неизбежно вызывает дополнительные вопросы. В Германии многие политики считают, что подобные контакты играют на руку Кремлю, который стремится показать, что несмотря на санкции и международную изоляцию, по-прежнему сохраняет связи с влиятельными представителями западных элит.

Особое внимание привлекает и время поездки. Россия продолжает сталкиваться с экономическим давлением Запада, а международный форум в Санкт-Петербурге должен стать одной из крупнейших площадок для демонстрации того, что страна способна привлекать инвестиции и поддерживать деловые контакты.

Пока официальных комментариев от самого Шредера относительно целей визита не поступало. Однако его появление в Москве уже вызвало новую волну дискуссий о роли бывшего канцлера в отношениях между Россией и Европой.

Читайте также на портале "Комментарии" — друг Путина возвращается в большую игру: в Германии внезапно изменили позицию по переговорах с РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости