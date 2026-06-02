Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь оказался в центре внимания после появления в Москве. Немецкие журналисты сообщили, что политика, которого многие годы считают одним из самых близких западных друзей российского президента Владимир Путин, заметили в одном из престижных столичных отелей.

Герхард Шредер.

По информации немецкого телеканала NTV, корреспондент Райнер Мунц увидел 82-летнего экс-канцлера в гостинице Kempinski. Официальная цель визита пока не раскрывается, однако появление Шредера в российской столице совпало по времени с проведением очередного Санкт-Петербургского международного экономического форума, который стартует в ближайшие дни.

Наблюдатели не исключают, что бывший глава немецкого правительства может принять участие в мероприятии, которое российские власти традиционно используют для демонстрации экономической устойчивости страны и поиска новых международных партнеров.

Шредер остается одной из самых противоречивых фигур европейской политики в вопросе отношений с Россией. Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он долгое время сохранял связи с российскими энергетическими структурами, за что неоднократно подвергался критике как в Германии, так и за ее пределами.

На фоне продолжающейся войны визит экс-канцлера в Москву неизбежно вызывает дополнительные вопросы. В Германии многие политики считают, что подобные контакты играют на руку Кремлю, который стремится показать, что несмотря на санкции и международную изоляцию, по-прежнему сохраняет связи с влиятельными представителями западных элит.

Особое внимание привлекает и время поездки. Россия продолжает сталкиваться с экономическим давлением Запада, а международный форум в Санкт-Петербурге должен стать одной из крупнейших площадок для демонстрации того, что страна способна привлекать инвестиции и поддерживать деловые контакты.

Пока официальных комментариев от самого Шредера относительно целей визита не поступало. Однако его появление в Москве уже вызвало новую волну дискуссий о роли бывшего канцлера в отношениях между Россией и Европой.

