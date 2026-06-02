Друг Путіна знову у Москві: навіщо Шредер з'явився в Росії на тлі війни та ізоляції Кремля

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову опинився у центрі уваги після появи у Москві. Німецькі журналісти повідомили, що політика, якого багато років вважають одним із найближчих західних друзів російського президента Володимира Путіна, помітили в одному з престижних столичних готелів.

За інформацією німецького телеканалу NTV, кореспондент Райнер Мунц побачив 82-річного екс-канцлера у готелі Kempinski. Офіційна мета візиту поки не розкривається, проте поява Шредера в російській столиці збіглася за часом із проведенням чергового Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, який стартує найближчими днями.

Спостерігачі не виключають, що колишній глава німецького уряду може взяти участь у заході, який російська влада традиційно використовує для демонстрації економічної стійкості країни та пошуку нових міжнародних партнерів.

Шредер залишається однією з найсуперечливіших постатей європейської політики щодо відносин з Росією. Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він тривалий час зберігав зв'язки з російськими енергетичними структурами, за що неодноразово критикувався як у Німеччині, так і за її межами.

На тлі війни візит екс-канцлера до Москви неминуче викликає додаткові питання. У Німеччині багато політиків вважають, що подібні контакти грають на руку Кремлю, який прагне показати, що попри санкції та міжнародну ізоляцію, як і раніше, зберігає зв'язки із впливовими представниками західних еліт.

Особливу увагу привертає час поїздки. Росія продовжує стикатися з економічним тиском Заходу, а міжнародний форум у Санкт-Петербурзі має стати одним із найбільших майданчиків для демонстрації того, що країна здатна залучати інвестиції та підтримувати ділові контакти.

Поки що офіційних коментарів від самого Шредера щодо цілей візиту не надходило. Однак його поява в Москві вже викликала нову хвилю дискусій щодо ролі колишнього канцлера у відносинах між Росією та Європою.

