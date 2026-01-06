logo

Главная Новости Мир Германия "Думали, что Россия атакует": украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО)
НОВОСТИ

"Думали, что Россия атакует": украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО)

После масштабного отключения света в Берлине украинское общество открыло Пункт несокрушимости и помогло местным жителям пережить кризис.

6 января 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В Берлине украинская община открыла Пункт несокрушимости после внезапного блекаута, оставившего без света и отопления десятки тысяч жителей. Авария произошла 3 января в районе Штеглиц-Целендорф из-за пожара на электросетях. Без электроснабжения оказались около 45 тысяч домохозяйств и более двух тысяч коммерческих объектов. Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что ответственность за поджог кабелей взяла на себя леворадикальная группа "Вулкан".

"Думали, что Россия атакует": украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО)

Блэкаут в Германии. Фото: Reuters

Пока местные власти ликвидировали последствия инцидента, инициативу проявили украинцы, хорошо знающие, что такое жизнь без света из-за российского вторжения. Украинско-немецкий центр AdlerA eV, созданный беженцами из Украины, временно превратился в Пункт несокрушимости. Здесь люди могли согреться, зарядить телефоны, приготовить горячую еду и просто отдохнуть.

”Думали, что Россия атакует”: украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО) - фото 2

Украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после блекаута

”Думали, что Россия атакует”: украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО) - фото 2

Пункт несокрушимости в Берлине

Переселенка из Одессы и представительница украинского сообщества в консультативном комитете по миграции Оксана Орел рассказала, что первыми в центр пришли семьи с детьми, как украинские, так и немецкие. Для многих жителей многоквартирных домов блекаут означал невозможность даже вскипятить воду.

"Мы говорим: "Ничего страшного, что несколько дней не будет света – в Украине тоже есть отключение. Все наладится". Наш опыт здесь, по моему мнению, очень важен. Я увидела свою соседку-немку и сказала ей, что мы открыли пункт", — говорит Оксана.

”Думали, что Россия атакует”: украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО) - фото 2

Пункт несокрушимости в Берлине

По словам украинки, для немцев внезапное отключение электричества стало сильным стрессом. Из-за отсутствия связи люди не получили предупреждений и даже предполагали самые плохие сценарии.

"Тут же они фактически не смогли элементарно предупредить жителей, потому что не было сети, сообщения не поступали. У нас проще: включается сирена и мы знаем, что это тревога. А тут и прятаться не нужно, никуда убегать — но люди напуганы. Я слышала, как немцы говорили: "Мы думали, что на нас напали. Мы думали, что это уже Россия на нас наступает"", — говорит украинка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Берлине десятки тысяч человек остались без света.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/berlin-blekaut-ukrayinski-bizhentsi-punkt-nezlamnosti/33640725.html
