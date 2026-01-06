"Думали, что Россия атакует": украинцы открыли Пункт несокрушимости в Берлине после масштабного блекаута (ФОТО)

Рубрики
В Берлине украинская община открыла Пункт несокрушимости после внезапного блекаута, оставившего без света и отопления десятки тысяч жителей. Авария произошла 3 января в районе Штеглиц-Целендорф из-за пожара на электросетях. Без электроснабжения оказались около 45 тысяч домохозяйств и более двух тысяч коммерческих объектов. Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что ответственность за поджог кабелей взяла на себя леворадикальная группа "Вулкан".
Блэкаут в Германии. Фото: Reuters
Пока местные власти ликвидировали последствия инцидента, инициативу проявили украинцы, хорошо знающие, что такое жизнь без света из-за российского вторжения. Украинско-немецкий центр AdlerA eV, созданный беженцами из Украины, временно превратился в Пункт несокрушимости. Здесь люди могли согреться, зарядить телефоны, приготовить горячую еду и просто отдохнуть.
Пункт несокрушимости в Берлине
Переселенка из Одессы и представительница украинского сообщества в консультативном комитете по миграции Оксана Орел рассказала, что первыми в центр пришли семьи с детьми, как украинские, так и немецкие. Для многих жителей многоквартирных домов блекаут означал невозможность даже вскипятить воду.
Пункт несокрушимости в Берлине
По словам украинки, для немцев внезапное отключение электричества стало сильным стрессом. Из-за отсутствия связи люди не получили предупреждений и даже предполагали самые плохие сценарии.
