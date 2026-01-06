"Думали, що Росія атакує": українці відкрили Пункт незламності в Берліні після масштабного блекауту (ФОТО)

У Берліні українська громада відкрила Пункт незламності після раптового блекауту, який залишив без світла й опалення десятки тисяч мешканців. Аварія сталася 3 січня в районі Штегліц-Целендорф через пожежу на електромережах. Без електропостачання опинилися близько 45 тисяч домогосподарств і понад дві тисячі комерційних об’єктів. Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що відповідальність за підпал кабелів взяла на себе ліворадикальна група "Вулкан".

Блекаут у Німеччині. Фото: Reuters

Поки місцева влада ліквідовувала наслідки інциденту, ініціативу проявили українці, які добре знають, що таке життя без світла через російське вторгнення. Українсько-німецький центр AdlerA e.V., створений біженцями з України, тимчасово перетворився на Пункт незламності. Тут люди могли зігрітися, зарядити телефони, приготувати гарячу їжу та просто перепочити.

Українці відкрили Пункт незламності в Берліні після блекауту

Пункт незламності в Берліні

Переселенка з Одеси й представниця української спільноти в консультативному комітеті з питань міграції Оксана Орел розповіла, що першими до центру прийшли родини з дітьми, як українські, так і німецькі. Для багатьох мешканців багатоквартирних будинків блекаут означав неможливість навіть закип’ятити воду.

"Ми говоримо: "Нічого страшного, що декілька днів не буде світла – в Україні теж є відключення. Все налагодиться". Наш досвід тут, на мою думку, дуже важливий. Я побачила свою сусідку-німкеню і сказала їй, що ми відкрили пункт", — говорить Оксана.

Пункт незламності в Берліні

За словами українки, для німців раптове вимкнення електрики стало сильним стресом. Через відсутність зв’язку люди не отримали попереджень і навіть припускали найгірші сценарії.

"Тут же вони фактично не змогли елементарно попередити мешканців, бо не було мережі, повідомлення не надходили. У нас простіше: вмикається сирена і ми знаємо, що це тривога. А тут і ховатися не потрібно, нікуди тікати – але люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже Росія на нас наступає"", — каже українка.

