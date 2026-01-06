"Думали, що Росія атакує": українці відкрили Пункт незламності в Берліні після масштабного блекауту (ФОТО)

Рубрики
У Берліні українська громада відкрила Пункт незламності після раптового блекауту, який залишив без світла й опалення десятки тисяч мешканців. Аварія сталася 3 січня в районі Штегліц-Целендорф через пожежу на електромережах. Без електропостачання опинилися близько 45 тисяч домогосподарств і понад дві тисячі комерційних об’єктів. Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що відповідальність за підпал кабелів взяла на себе ліворадикальна група "Вулкан".
Поки місцева влада ліквідовувала наслідки інциденту, ініціативу проявили українці, які добре знають, що таке життя без світла через російське вторгнення. Українсько-німецький центр AdlerA e.V., створений біженцями з України, тимчасово перетворився на Пункт незламності. Тут люди могли зігрітися, зарядити телефони, приготувати гарячу їжу та просто перепочити.
Переселенка з Одеси й представниця української спільноти в консультативному комітеті з питань міграції Оксана Орел розповіла, що першими до центру прийшли родини з дітьми, як українські, так і німецькі. Для багатьох мешканців багатоквартирних будинків блекаут означав неможливість навіть закип’ятити воду.
За словами українки, для німців раптове вимкнення електрики стало сильним стресом. Через відсутність зв’язку люди не отримали попереджень і навіть припускали найгірші сценарії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Берліні десятки тисяч людей залишилися без світла.