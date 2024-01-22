DW раскрыло, как правительство Шольца обманывает партнеров по НАТО и Украину

За громкими заявлениями правительства Германии о наращивании оборонного бюджета и предоставлении военной помощи Киеву на самом деле ничего не стоит. Это слова, цель которых лишь успокоить партнеров по НАТО, Украину, а также собственных избирателей, когда придет время отчитываться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Планы крупной реформы Вооруженных сил Германии, известной как Zitenwende (переломный момент), были вновь свернуты. В федеральном бюджете на 2024 год правительство едва достигнет целевых расходов НАТО", – говорится в публикации.

Отмечается, что страны НАТО взяли на себя обязательство ежегодно тратить 2% своих бюджетов на вооруженные силы. После российского вторжения в Украину канцлер Олаф Шольц пообещал партнерам по Альянсу, что Германия достигнет этой цели в будущем.

С этой целью был основан специальный фонд в 100 миллиардов евро, которые должны были направить на закупки современной военной техники для Бундесвера. Однако оказалось, что военная помощь Украине теперь тоже финансируется из этого же фонда. Крупнейшая в Германии оппозиционная партия ХДС резко раскритиковала такой подход.

"Это действительно непрозрачная система, направленная на то, чтобы создать впечатление, будто бы Германия все еще может достичь цели в 2%", — сказал представитель партии Родерих Кизеветтер.

При этом Кизеветтер критикует и то, как правительство Германии подсчитывает расходы на помощь Украине.

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