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Экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск «Северного потока-2»

Шредер требует от правительства Германии решить вопрос с дефицитом газа

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Для бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оказалась весьма полезной поездка в столицу России. По возвращению из Москвы Шредер вдруг решил представить нынешнему правительству Германию выход из энергетического кризиса, который возник в Европе. Экс-канцлер предложил запустить "Северный поток-2". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова Шредера в интервью немецкому изданию "Stern".

Экс-канцлер Германии после визита в Москву снова выступает за запуск «Северного потока-2»

Северный поток-2. Фото из открытых источников

Герхард Шредер считает, что решение, как покончить з дефицитом газа на поверхности и Берлин знает, как нужно действовать. Нужно политическое решение о том, чтобы дать согласие на запуск работы "Северного потока-2". Газопровод полностью достроен и готов к полной эксплуатации.

Бывший канцлер Германии считает, что, запустив "Северный поток-1" и "Северный поток-2" у Европы сразу наладятся дела, ведь проблемы с поставками "голубого топлива" отпадут сами собой.

Стоит отметить, что СМИ еще раньше сообщали о визите Шредера в Москву, журналисты даже увидели, что он был недалеко от главного офиса "Роснефти" в столице РФ. На это Шредер возразил, что он поехал в Москву не для того, чтобы решать деловые вопросы, а на "отдых". В СМИ тогда предположили, что поездка Шредера связана с поставками газа в Германию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления. Президент просит не затягивать с выполнением обещанного от стран НАТО.




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Источник: https://www.stern.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder--pipeline-nord-stream-2-in-betrieb-nehmen-32594966.html
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