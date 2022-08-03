Кремль отреагировал на предложение Байдена о переговорах

Спустя несколько дней в России прокомментировали предложение президента США Джо Байдена как можно скорее вернуться к переговорам по договору, который заменит собой СНВ-ІІІ – предварительную версию документа о взаимном сокращении наступательных вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что помимо открытых сообщений в СМИ Россия не получала на официальном уровне предложение возобновить переговоры. Как передает портал "Комментарии", слова Лаврова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Кремль. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел России заявил, что никаких обращений со стороны Вашингтона к Москве о возобновлении переговоров по договору на замену СНВ-3 не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — специально для нашего издания эксперты проанализировали данное заявление о переговорах Джо Байдена, в том числе касательно вероятности, что США и РФ выйдут на некий новый глобальный договор по безопасности, в рамках которого удастся остановить российскую агрессию против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой, которая связана с подготовкой контрнаступления. Президент просит не затягивать с выполнением обещанного от стран НАТО.

Ранее "Комментарии" писали – у россиян поджимает время, массированное наступление в Донецкой области практически застопорилось. Россияне пойдут в лобовую атаку, не дожидаясь отхода ВСУ: в США считают, что ожесточенные бои начнутся в самой Авдеевке. Пока что все попытки россиян взять этот город заканчивались провалом.





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