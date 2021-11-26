Эксперт: в соглашении новой коалиции ФРГ нет и слова о договоренностях Меркель и Байдена

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Кравцев Сергей
В Германии социал-демократы, Зеленые и Свободные демократы договорились о формировании нового правительства. Новым канцлером, после 16 лет перерыва, снова станет член Социал-демократической партии, а именно Олаф Шольц. Очень хорошо, что послевыборные переговоры между партиями продолжались около 2 месяцев, а не целых 5, как это было после выборов в 2017-м, потому что вакуум власти в Берлине давал Москве дополнительное пространство для агрессивных маневров. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Меркель и Байден. Фото из открытых источников
Он добавляет, в это же время новое немецкое правительство, скорее всего, будет лоббировать возвращение саммитов Россия-ЕС, не откажется от запуска "Северного потока-2" и продолжит блокировать продажу Киеву летального оружия, как и вступление Украины в НАТО. Что же изменится? Вероятно, Германия станет более активно осуждать репрессии внутри России и координировать с США и странами Восточной Европы усилия по противодействию деструктивным шагам Москвы, и потребует от "Газпрома" выполнения норм европейского законодательства для начала работы "Северного потока-2".
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