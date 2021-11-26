Эксперт: в соглашении новой коалиции ФРГ нет и слова о договоренностях Меркель и Байдена

В Германии социал-демократы, Зеленые и Свободные демократы договорились о формировании нового правительства. Новым канцлером, после 16 лет перерыва, снова станет член Социал-демократической партии, а именно Олаф Шольц. Очень хорошо, что послевыборные переговоры между партиями продолжались около 2 месяцев, а не целых 5, как это было после выборов в 2017-м, потому что вакуум власти в Берлине давал Москве дополнительное пространство для агрессивных маневров. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Меркель и Байден. Фото из открытых источников

"А, какой же будет политика нового немецкого правительства по отношению к России? Учитывая, что партия Шольца является сторонником мягкого диалога с Кремлем, а партнеры по коалиции, особенно "Зеленые", наоборот склонны действовать более твердо, можно предположить, что все же сильных отличий от позиций Ангелы Меркель ждать не стоит. С одной стороны, Берлин точно сохранит секторальные санкции против Москвы, оставит на своей территории американское ядерное оружие и, как минимум, будет сдержанно поддерживать евроинтеграцию Украины", – отметил эксперт.

Он добавляет, в это же время новое немецкое правительство, скорее всего, будет лоббировать возвращение саммитов Россия-ЕС, не откажется от запуска "Северного потока-2" и продолжит блокировать продажу Киеву летального оружия, как и вступление Украины в НАТО. Что же изменится? Вероятно, Германия станет более активно осуждать репрессии внутри России и координировать с США и странами Восточной Европы усилия по противодействию деструктивным шагам Москвы, и потребует от "Газпрома" выполнения норм европейского законодательства для начала работы "Северного потока-2".

"Следует отметить, что впервые с 1950-х годов правительство Германии будет состоять из представителей более двух партий, а значит быстро находить компромисс и реагировать на кризисы станет сложнее. Пример тому – отсутствие в коалиционном соглашении упоминаний об июльской договоренности Меркель с Джо Байденом по поводу обязательства Берлина ввести санкции против России в случае использования ею энергетики как оружия, что является признаком нерешительности во время газового шантажа Европы со стороны Москвы и высокой концентрации российских войск вблизи Украины", – подытожил эксперт.

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