Коалициада в Германии окончена: какие возможности и риски теперь ждут Украину

Через два месяца политических торгов, последовавших за выборами в Бундестаг 26 сентября, в парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция. В нее вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СДП). Канцлером станет лидер СДПГ Олаф Шольц. При этом "зеленые", похоже, получат портфель МИД. Что это значит для Украины? Какие открываются возможности, какие есть риски? В итогах коалициады по-немецки в интервью порталу "Комментарии" разбирались наши эксперты.

Новая коалиция в Германии. Фото из открытых источников

Шольц продолжит политику Меркель, балансируя в отношениях с Россией, США и Китаем, отдавая приоритет укреплению интеграции внутри ЕС

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что присутствие "Зеленых" в правящей коалиции в Бундестаге станет положительным моментом для Украины.

"Данная партия занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России и ее агрессии в Украине, критически относится к введению в строй газопровода "Северный поток-2". А потому "Зеленые", в том числе во главе МИД Германии, смогут разбавить влияние членов СДПГ, которые предпочитают не увязывать украинский кризис с сотрудничеством с РФ в энергетической сфере", – поясняет эксперт.

Что касается самого Шольца, то он придерживается двойственной позиции по отношению к России, отмечает Георгий Кухалейшвили.

"С одной стороны, Шольц занимает принципиальную позицию по поводу того, что Россия должна следовать международному праву и не нарушать границы независимых государств. Он также заинтересован содействовать более активному участию ОБСЕ и ЕС в обеспечении европейской безопасности. По всей видимости, новый канцлер попытается реанимировать переговоры в нормандском формате. С другой стороны, Шольц собирается проводить новую восточную политику, следуя примеру экс-канцлера Вилли Брандта, который добился разрядки в отношениях ФРГ со странами восточного блока. Следовательно, он не настроен на конфронтацию с Кремлем и ужесточение давление. Напротив, он будет пытаться улучшить отношения с РФ в интересах немецкого бизнеса", – прогнозирует политолог-международник.

По его мнению, несмотря на существующие разногласия по украинскому вопросу, новое правительство Германии во главе с Шольцем будет искать почву для конструктивного диалога с Москвой.

"Нужно понимать, что и Германия, и Россия – члены ОБСЕ. А это значит, что в Берлине будет продвигаться идея так называемого общего пространства безопасности, общей ответственности с Москвой за стабильность в Европе и на постсоветском пространстве. Кроме того, хоть экс-канцлер Меркель и Шольц – представители разных партий, они из одной команды. И именно Шольц замещал Меркель во время заседаний правительства, фактически инициировал создание фонда ЕС по борьбе с коронавирусом. Подобно Меркель, Шольц продолжит балансировать в отношениях с Россией, США и Китаем, отдавая приоритет укреплению интеграции внутри ЕС", – подчеркивает Георгий Кухалейшвили.

Что касается Либерально-демократической партии Кристиана Линднера, то они отстаивают интересы немецкого бизнеса и предпочитают отталкиваться от прагматичных интересов. И налаживание отношений с РФ в интересах немецкого бизнеса, акцентирует эксперт.

"В данном контексте, конфликт на Донбассе создает препятствие для реализации новой восточной политики Шольца, – продолжает Георгий Кухалейшвили. – Следовательно, его урегулирование будет в числе приоритетных задач. Вот только каким образом будет достигаться эта задача – вопрос неоднозначный".

Эксперт уверен, что руководству Украины нужно внимательно следить за миротворческими инициативами команды Шольца и молниеносно реагировать на любые попытки принести в жертву наши интересы, в том числе в вопросе последовательности выполнения Минских договоренностей.

"Москва будет пытаться навязать новым властям Германии свое видение: проведение Украиной выборов на Донбассе без присутствия там зарегистрированных в Украине партий; предоставление ОРДЛО особого статусе до вывода оттуда незаконных вооруженных формирований и техники, до возращения Киеву контроля над восточной границе. Команде Зеленского целесообразно обратить внимание Шольца на фиксируемые наблюдателями ОБСЕ систематические нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны сепаратистов, на препятствие в осуществлении мониторинга, если он видит в данной организации основной инструмент в обеспечении европейской безопасности. Ведь ключ от мира на востоке Украины лежит не в Киеве, а в Москве", – резюмирует Георгий Кухалейшвили.

Германия будет акцентировать внимание на мирном урегулировании конфликта на Донбассе – через Минский процесс

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай напоминает, что Шольц – лицо в политике не новое, был вице-канцлером в правительстве Меркель. И опыт работы в коалиции (СДПГ+ ХДС/ХСС) у него есть.

"Думаю, качественно ничего при новой, более широкой, коалиции, не поменяется. Ни во внешней политике Германии, ни во внутренней, – говорит эксперт. – Да, по предварительным данным, "Зеленые" могут получить пост министра иностранных дел. Да, именно эта политсила последовательно выступала против "Северного потока-2". Но поскольку газопровод уже построен, а речь идет исключительно о сертификации, вряд ли можно остановить ввод СП-2 в эксплуатацию. Тем более на фоне энергетического кризиса в Европе. Могут разве что затянуть сертификацию".

К тому же, отмечает Валентин Гайдай, вес "Зеленых" в новом коалиционном правительстве вряд ли будет столь сильным, чтобы помешать запуску СП-2 или выстраивать некую новую внешнюю политику.

"Отношения с Киевом, скорее всего, будут прежними. Германия, как и при Меркель, будет акцентировать внимание на мирном урегулировании конфликта на Донбассе – через Минский процесс. Будет поддерживать евроинтеграционные устремления Украины, но при условии проведения соответствующих реформ, – говорит эксперт. – Ни похолодания, ни потепления со стороны Берлина я не ожидаю — причем это касается и Киева, и Москвы, и Вашингтона".

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