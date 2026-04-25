ЕС без иллюзий: Германия предлагает Украине «путь без членства»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости ускоренного сближения Украины с Европейским Союзом, однако признал: быстрое вступление в ЕС на данном этапе невозможно. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фридрих Мерц.

По словам Мерца, в Брюсселе и столицах стран-членов существует общее понимание того, что полноценное членство Украины требует времени и выполнения ряда условий. В то же время Берлин выступает за более глубокое вовлечение Киева в европейские процессы уже сейчас.

В качестве одного из вариантов канцлер предложил расширить участие Украины в работе институтов ЕС. В частности, речь идет о возможном присутствии президента Владимира Зеленского на заседаниях Европейского совета – пусть и без права голоса. Кроме того, рассматривается постепенное подключение Украины к отдельным направлениям политики ЕС по мере продвижения реформ.

Мерц подчеркнул, что Евросоюзу необходима четкая стратегия поэтапного сближения с Украиной. По его словам, этот процесс должен завершиться полноправным членством, однако до этого требуется выстроить систему промежуточных шагов.

Он также отметил, что обсуждал этот подход с Зеленским в последние дни. По мнению канцлера, такой формат интеграции способен одновременно ускорить переговоры о вступлении и создать реальный "мост" к будущему членству.

Таким образом, Германия фактически предлагает новую модель отношений с Украиной – более тесную, чем сейчас, но без формального расширения ЕС в краткосрочной перспективе.

