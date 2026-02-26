logo

Главная Новости Мир Германия ЕС больше не вернется к передаче Украине замороженных активов РФ: Берлин удивил заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС больше не вернется к передаче Украине замороженных активов РФ: Берлин удивил заявлением

Глава МИД Германии заявил, что ЕС больше не будет рассматривать передачу замороженных активов РФ Украине

26 февраля 2026, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Евросоюз больше не будет возвращаться к передаче Украине замороженных активов России даже вопреки вето Венгрии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

ЕС больше не вернется к передаче Украине замороженных активов РФ: Берлин удивил заявлением

Йоханн Вадефуль. Фото: из открытых источников

"Этот вопрос наконец-то решен", — заявил Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево.

В то же время, немецкий топ-дипломат напомнил, что Европейский Союз смог найти "очень хороший резервный инструмент" для Украины – кредит в 90 миллиардов евро.

При этом он раскритиковал позицию Венгрии, блокирующую инициативу кредита для Украины.

Стоит напомнить, что на днях главы МИД стран ЕС не смогли прийти к согласию по согласованию 20-го пакета санкций против России. Известно, что главным противником ограничений против РФ является, прежде всего, Венгрия, Словакия и Италия.

Относительно Италии страна не хочет вводить санкции против грузинского порта Кулеви, поскольку оттуда поступает газ из Азербайджана.

Относительно позиции Венгрии и Словакии, там заявляют, что Украина умышленно не ремонтирует поврежденный обстрелами РФ нефтепровод "Дружба", благодаря которому нефть и курсировала в эти страны.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже предложила Венгрии согласовать реалистические решения с целью урегулирования ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом глава МИД сообщил в комментарии изданию Politico.

Также издание "Комментарии" сообщало — Еврокомиссия отреагировала на блокирование Виктором Орбаном 90 млрд евро для Украины.




Источник: https://www.dw.com/ru/glava-mid-frg-tema-izatia-aktivov-rf-snata-s-povestki-dna-es/a-76126313
