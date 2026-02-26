logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ: Берлін здивував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ: Берлін здивував заявою

Голова МЗС Німеччини заявив, що ЄС більше не розлядатиме передачу заморожених активів РФ Україні

26 лютого 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Євросоюз більше не повертатиметься до питання передачі Україні заморожених активів Росії навіть всупереч вето Угорщини. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ: Берлін здивував заявою

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

"Це питання нарешті вирішено", — заявив Вадефуль на спільній прес-конференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево.

Водночас німецький топ-дипломат нагадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" для України – кредит у 90 мільярдів євро.

При цьому він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує ініціативу кредиту для України.

Варто нагадати, днями глави МЗС країн ЄС не змогли дійти згоди щодо узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії. Відомо, що головним противником обмежень проти РФ є насамперед Угорщина, Словаччина та Італія.

Щодо Італії, країна не хоче запроваджувати санкції проти грузинського порту Кулеві, оскільки звідти надходить газ з Азербайджану.

Щодо позиції Угорщини та Словаччини, то там заявляють, що Україна навмисне не ремонтує пошкоджений обстрілами РФ нафтопровід "Дружба", завдяки якому нафта й курсувала до цих країн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже запропонувала Угорщини погодити реалістичні рішення з метою урегулювання ситуації довкола нафтопроводу "Дружба". Про це глава МЗС повідомив у коментарі виданню Politico.                                             

Також видання "Коментарі" повідомляло – Єврокомісія відреагувала на блокування Віктором Орбаном 90 млрд євро для України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dw.com/ru/glava-mid-frg-tema-izatia-aktivov-rf-snata-s-povestki-dna-es/a-76126313
Теги:

Новини

Всі новини