ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ: Берлін здивував заявою

Кравцев Сергей
Євросоюз більше не повертатиметься до питання передачі Україні заморожених активів Росії навіть всупереч вето Угорщини. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел
Водночас німецький топ-дипломат нагадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" для України – кредит у 90 мільярдів євро.
При цьому він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує ініціативу кредиту для України.
Варто нагадати, днями глави МЗС країн ЄС не змогли дійти згоди щодо узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії. Відомо, що головним противником обмежень проти РФ є насамперед Угорщина, Словаччина та Італія.
Щодо Італії, країна не хоче запроваджувати санкції проти грузинського порту Кулеві, оскільки звідти надходить газ з Азербайджану.
Щодо позиції Угорщини та Словаччини, то там заявляють, що Україна навмисне не ремонтує пошкоджений обстрілами РФ нафтопровід "Дружба", завдяки якому нафта й курсувала до цих країн.
