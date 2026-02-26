ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ: Берлін здивував заявою

Євросоюз більше не повертатиметься до питання передачі Україні заморожених активів Росії навіть всупереч вето Угорщини. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

"Це питання нарешті вирішено", — заявив Вадефуль на спільній прес-конференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево.

Водночас німецький топ-дипломат нагадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" для України – кредит у 90 мільярдів євро.

При цьому він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує ініціативу кредиту для України.

Варто нагадати, днями глави МЗС країн ЄС не змогли дійти згоди щодо узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії. Відомо, що головним противником обмежень проти РФ є насамперед Угорщина, Словаччина та Італія.

Щодо Італії, країна не хоче запроваджувати санкції проти грузинського порту Кулеві, оскільки звідти надходить газ з Азербайджану.

Щодо позиції Угорщини та Словаччини, то там заявляють, що Україна навмисне не ремонтує пошкоджений обстрілами РФ нафтопровід "Дружба", завдяки якому нафта й курсувала до цих країн.

