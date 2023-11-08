Есть четкий план: Блинкен сделал новое заявление о помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения поддержки Украины после призыва к Конгрессу утвердить бюджетную помощь Киеву на сумму 11,8 миллиарда долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом Блинкен написал у себя в Twitter (X), сделав репост заявления министра финансов США Джанет Йеллен.

США. Фото: из открытых источников

Глава Госдепа отметил, только от России зависит, как скоро закончится война в Украине. Все, что нужно сделать Кремлю – это дать команду о выводе своих войск с украинской территории и прекратить ожесточенные атаки.

"Пока она этого не сделала, у Соединенных Штатов есть четкий план действий: помочь Украине защитить себя, поддержать украинский народ, а также привлечь РФ к ответственности", – отметил Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят заявления, которые доносятся из США: есть ли риск для Украины остаться без помощи.



