О чем говорят заявления, которые доносятся из США: есть ли риск для Украины остаться без помощи

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Кравцев Сергей
Опросы демонстрируют, что, если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, действующий президент-демократ Джо Байден уступил бы своему сопернику и предшественнику – республиканцу Дональду Трампу. Последний уже оглашает список "жертв", с которыми разберется, если вернется в Белый дом. И вряд ли будет позитивно настроен к Украине, президент которой Владимир Зеленский на днях "уколол" Трампа, уверяющего, что способен остановить российско-украинскую войну за 24 часа. В американской прессе, меж тем, всё чаще выходят статьи, суть которых, – Украина не сумеет добиться справедливого мира и находится сейчас в худшей ситуации, чем год назад. О чем говорят внутриамериканские тенденции? Есть ли у Украины шанс добиться большей поддержки, а не потерять ту, что пока имеется? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
США. Фото: из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем, Владимир Огрызко поясняет, что в США явно началась предвыборная гонка, хоть до собственно выборов еще год.
По его мнению, обращать внимание на это, безусловно, следует. Но важно не преувеличивать риски и угрозы.
Он считает, что украинцам следует не акцентировать внимание на тех или иных предвыборных заявлениях американских политиков, а работать над тем, чтоб Конгресс проголосовал за выделение необходимой нам помощи. Если планы Байдена в этом ракурсе осуществлятся, то вооружений нам до конца 2024 года вполне хватит, прогнозирует эксперт.
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:
По словам эксперта, даже сенаторы-республиканцы, которые поддерживают Украину, имеют к этому законопроекту вопросы. И, скорее всего, будут запросы на изменения в нем.
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