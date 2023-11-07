О чем говорят заявления, которые доносятся из США: есть ли риск для Украины остаться без помощи

Опросы демонстрируют, что, если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, действующий президент-демократ Джо Байден уступил бы своему сопернику и предшественнику – республиканцу Дональду Трампу. Последний уже оглашает список "жертв", с которыми разберется, если вернется в Белый дом. И вряд ли будет позитивно настроен к Украине, президент которой Владимир Зеленский на днях "уколол" Трампа, уверяющего, что способен остановить российско-украинскую войну за 24 часа. В американской прессе, меж тем, всё чаще выходят статьи, суть которых, – Украина не сумеет добиться справедливого мира и находится сейчас в худшей ситуации, чем год назад. О чем говорят внутриамериканские тенденции? Есть ли у Украины шанс добиться большей поддержки, а не потерять ту, что пока имеется? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США. Фото: из открытых источников

Важно не преувеличивать риски и угрозы

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем, Владимир Огрызко поясняет, что в США явно началась предвыборная гонка, хоть до собственно выборов еще год.

"Заявления становятся всё более острыми, контраверсийными. Причем не только касательно прямой критики друг друга за происходящее в США представителями Республиканской и Демократической партий, но и в ракурсе международной политики", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, обращать внимание на это, безусловно, следует. Но важно не преувеличивать риски и угрозы.

Что поставит крест на его перспективах переизбрания. Думаю, если американский суд вынесет Трампу обвинительный приговор (а то и – приговоры, учитывая, что против него рассматривается ряд дел), это будет настолько сильный удар по его репутации, что опросы станут демонстрировать совсем иной результат", – отмечает Владимир Огрызко. "До выборов еще далеко. А потенциальная смена руководства в Белом доме и вовсе произойдет лишь в январе 2025 года. К тому же, один из вероятных кандидатов – Трамп, находится под угрозой получить судебные приговоры

Он считает, что украинцам следует не акцентировать внимание на тех или иных предвыборных заявлениях американских политиков, а работать над тем, чтоб Конгресс проголосовал за выделение необходимой нам помощи. Если планы Байдена в этом ракурсе осуществлятся, то вооружений нам до конца 2024 года вполне хватит, прогнозирует эксперт.

Оптимальным сценарием для нас будет сохранение помощи на уровне 2022-23 годов

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:

от Белого Дома пройдет, то так и будет. Но пока что нет уверенности, что такое возможно". "Говорить об усилении поддержки со стороны США не приходится. Оптимальным сценарием для нас будет сохранение помощи на уровне 2022-23 годов. Если запрос на 60 с лишним миллиардов для Украины

По словам эксперта, даже сенаторы-республиканцы, которые поддерживают Украину, имеют к этому законопроекту вопросы. И, скорее всего, будут запросы на изменения в нем.

но и он в своей нынешней форме вряд ли пройдет верхнюю палату (Сенат). А Украиной, скорее всего, займутся после Израиля. Так что нужно набраться терпения". "В Палате представителей дела еще сложнее, хотя новый спикер уже дал понять, что не будет блокировать рассмотрение помощи Украине. Но тут тоже возможны всякие увязки и условия, – отмечает эксперт. – Трудно сказать, когда вопрос будет решен по времени. Пока что спикер провел через нижнюю палату законопроект в поддержку Израиля

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