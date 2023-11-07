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О чем говорят заявления, которые доносятся из США: есть ли риск для Украины остаться без помощи

В США явно началась предвыборная гонка

сегодня, 16:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Опросы демонстрируют, что, если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, действующий президент-демократ Джо Байден уступил бы своему сопернику и предшественнику – республиканцу Дональду ТрампуПоследний уже оглашает список "жертв", с которыми разберется, если вернется в Белый домИ вряд ли будет позитивно настроен к Украине, президент которой Владимир Зеленский на днях "уколол" Трампа, уверяющего, что способен остановить российско-украинскую войну за 24 часа. В американской прессе, меж тем, всё чаще выходят статьи, суть которых, – Украина не сумеет добиться справедливого мира и находится сейчас в худшей ситуации, чем год назадО чем говорят внутриамериканские тенденции? Есть ли у Украины шанс добиться большей поддержки, а не потерять ту, что пока имеется? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

О чем говорят заявления, которые доносятся из США: есть ли риск для Украины остаться без помощи

США. Фото: из открытых источников

Важно не преувеличивать риски и угрозы

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем, Владимир Огрызко поясняет, что в США явно началась предвыборная гонка, хоть до собственно выборов еще год.


"Заявления становятся всё более острыми, контраверсийными. Причем не только касательно прямой критики друг друга за происходящее в США представителями Республиканской и Демократической партий, но и в ракурсе международной политики", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, обращать внимание на это, безусловно, следует. Но важно не преувеличивать риски и угрозы.

"До выборов еще далеко. А потенциальная смена руководства в Белом доме и вовсе произойдет лишь в январе 2025 года. К тому же, один из вероятных кандидатов – Трамп, находится под угрозой получить судебные приговорыЧто поставит крест на его перспективах переизбрания. Думаю, если американский суд вынесет Трампу обвинительный приговор (а то и – приговоры, учитывая, что против него рассматривается ряд дел), это будет настолько сильный удар по его репутации, что опросы станут демонстрировать совсем иной результат", – отмечает Владимир Огрызко.

Он считает, что украинцам следует не акцентировать внимание на тех или иных предвыборных заявлениях американских политиков, а работать над тем, чтоб Конгресс проголосовал за выделение необходимой нам помощи. Если планы Байдена в этом ракурсе осуществлятсято вооружений нам до конца 2024 года вполне хватит, прогнозирует эксперт.

Оптимальным сценарием для нас будет сохранение помощи на уровне 2022-23 годов

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:

"Говорить об усилении поддержки со стороны США не приходится. Оптимальным сценарием для нас будет сохранение помощи на уровне 2022-23 годов. Если запрос на 60 с лишним миллиардов для Украины от Белого Дома пройдет, то так и будет. Но пока что нет уверенности, что такое возможно".

По словам эксперта, даже сенаторы-республиканцы, которые поддерживают Украину, имеют к этому законопроекту вопросы. И, скорее всего, будут запросы на изменения в нем.

"В Палате представителей дела еще сложнее, хотя новый спикер уже дал понять, что не будет блокировать рассмотрение помощи Украине. Но тут тоже возможны всякие увязки и условия, – отмечает эксперт. – Трудно сказать, когда вопрос будет решен по времени. Пока что спикер провел через нижнюю палату законопроект в поддержку Израиляно и он в своей нынешней форме вряд ли пройдет верхнюю палату (Сенат). А Украиной, скорее всего, займутся после Израиля. Так что нужно набраться терпения".

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Источник: https://comments.ua/
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