Есть ли перспектива размещения западных войск в Украине: в Германии сделали новое заявление

Германия исключает возможность размещения своих войск на территории Украины. Официальный Берлин призывает прекратить дискуссии по этой теме. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует FAZ.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Борис Писториус сделал во время визита в Хельсинки.

Глава Минобороны Германии отметил, что дискуссии о размещении западных войск в Украине продолжаются, но, по его мнению, их следует прекратить.

"Никто действительно не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине, сейчас об этом идет дискуссия, поэтому мы должны прекратить это на этом этапе", — сказал глава Минобороны Германии.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккяне, с которым встретился Писториус, также отверг возможность размещения войск. Он добавил, что союзники Украины должны сосредоточиться на другом.

"Но все поддерживают увеличение помощи в форме оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны теперь сосредоточьтесь", — заявил он.

Интересно, что на встрече с парламентскими партиями президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка французских войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Эммануэль Макрон объяснил лидерам партий, что "нет никаких пределов" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, находящейся в состоянии войны с Россией. Стоит отметить, в последнее время французский лидер делает много громких заявлений о поддержке Западом Украины, призывая партнеров активнее поддерживать украинский народ в его борьбе с российским агрессором.