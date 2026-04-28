Это будет последний гвоздь в гроб миропорядка: чем может обернуться скандальное заявление Мерца

Кравцев Сергей
Откровенно удивил комментарий канцлера Германии Фридриха Мерца в выступлении в гимназии города Марсберг по поводу возможности соглашения Украины с россиянами о сдаче территорий Украины. Об этом рассказал экспосол Украины в США Валерий Чалый.
Фридрих Мерц.
Дипломат отметил, что не менее удивляет повторение ранее озвученной позиции, что это можно утвердить только на Всеукраинском референдуме.
Винт замечает, что если Германия признает нарушение императивных норм международного права и поддержит российский нарратив, то это бумерангом ударит и по самой Германии. Императивные нормы общего международного права (jus cogens) – это фундаментальные, самые высокие по юридической силе нормы, принятые и признанные международным сообществом в целом, отклонения от которых недопустимы. Они защищают ключевые интересы человечества, а любой противоречащий им договор является ничтожным (ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).
Он напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского в котором он четко акцентировал: "Что касается красных линий, я как президент и украинцы как граждане своей страны, не буду нарушать свою Конституцию, а буду защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень не просто против такого врага биться, но мы воюем за нашу независимость. мы не будем. Это наш факт.
Читайте на портале "Комментарии" — ЕС без иллюзий: Германия предлагает Украине "путь без членства".