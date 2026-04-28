Это будет последний гвоздь в гроб миропорядка: чем может обернуться скандальное заявление Мерца

Откровенно удивил комментарий канцлера Германии Фридриха Мерца в выступлении в гимназии города Марсберг по поводу возможности соглашения Украины с россиянами о сдаче территорий Украины. Об этом рассказал экспосол Украины в США Валерий Чалый.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что не менее удивляет повторение ранее озвученной позиции, что это можно утвердить только на Всеукраинском референдуме.

"Почему удивлен, потому что считал, что немецкая сторона хорошо понимает, к чему приведет юридическое закрепление права на аннексию и также считал, что вопрос референдума по этой тематике уже не поддерживается властями Украины", – отметил Валерий Чалый.

Винт замечает, что если Германия признает нарушение императивных норм международного права и поддержит российский нарратив, то это бумерангом ударит и по самой Германии. Императивные нормы общего международного права (jus cogens) – это фундаментальные, самые высокие по юридической силе нормы, принятые и признанные международным сообществом в целом, отклонения от которых недопустимы. Они защищают ключевые интересы человечества, а любой противоречащий им договор является ничтожным (ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).

"В то же время остается вопрос: кто продолжает партнерам давать повод рассматривать это как возможный сценарий?! Не сами же они придумали, что нужен именно сомнительный с точки зрения украинского законодательства референдум!", – отметил эксперт.

Он напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского в котором он четко акцентировал: "Что касается красных линий, я как президент и украинцы как граждане своей страны, не буду нарушать свою Конституцию, а буду защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень не просто против такого врага биться, но мы воюем за нашу независимость. мы не будем. Это наш факт.

"Надеюсь на более четкое объяснение этой позиции со стороны официального Берлина и на соответствующее партнерское, но четкое реагирование официального Киева. Именно юридическое закрепление русской аннексии – это красная линия, которую, надеюсь, никто не решится пересечь. Потому что это будет уже не об Украине, а о последнем гвозде в гроб миропорядка", – подытожил Валерий Чалый.

