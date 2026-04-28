Це буде останній цвях у труну світопорядку: чим може обернутися скандальна заява Мерца

Кравцев Сергей
Відверто здивував коментар канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у виступі в гімназії міста Марсберг стосовно можливості угоди України з росіянами про здачу територій України. Про це розповів експосол України в США Валерій Чалий.
Фрідріх Мерц.
Дипломат зазначив, що не менш дивує повторення раніше озвученої позиції, що це можна затвердити лише на Всеукраїнському референдумі.
Вінт зауважує, якщо Німеччина визнає порушення імперативних норм міжнародного права і підтримає російський наратив, то це бумерангом вдарить і по самій Німеччині. Імперативні норми загального міжнародного права (jus cogens) – це фундаментальні, найвищі за юридичною силою норми, прийняті та визнані міжнародною спільнотою загалом, відхилення від яких недопустиме. Вони захищають ключові інтереси людства, а будь-який договір, що суперечить їм, є нікчемним (ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року).
Він нагадав заяву президента України Володимира Зеленського у якій він чітко акцентував: "Щодо червоних ліній, я як президент і українці як громадяни своєї країни, не буду порушувати свою Конституції, а буду захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже не просто проти такого ворога битися, але ми воюємо за нашу незалежність, тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули, скільки поранених, скільки всього сталося...”.
