Це буде останній цвях у труну світопорядку: чим може обернутися скандальна заява Мерца

Відверто здивував коментар канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у виступі в гімназії міста Марсберг стосовно можливості угоди України з росіянами про здачу територій України. Про це розповів експосол України в США Валерій Чалий.

Дипломат зазначив, що не менш дивує повторення раніше озвученої позиції, що це можна затвердити лише на Всеукраїнському референдумі.

"Чому здивований, бо вважав, що німецька сторона добре розуміє, до чого призведе юридичне закріплення права на анексію і також вважав, що питання референдуму на цю тематику вже не підтримується владою України", – зазначив Валерій Чалий.

Вінт зауважує, якщо Німеччина визнає порушення імперативних норм міжнародного права і підтримає російський наратив, то це бумерангом вдарить і по самій Німеччині. Імперативні норми загального міжнародного права (jus cogens) – це фундаментальні, найвищі за юридичною силою норми, прийняті та визнані міжнародною спільнотою загалом, відхилення від яких недопустиме. Вони захищають ключові інтереси людства, а будь-який договір, що суперечить їм, є нікчемним (ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року).

"Водночас, залишається питання: хто продовжує партнерам давати привід розглядати це як можливий сценарій?! Не самі ж вони придумали, що треба саме сумнівний з точки зору українського законодавства референдум!", – зазначив експерт.

Він нагадав заяву президента України Володимира Зеленського у якій він чітко акцентував: "Щодо червоних ліній, я як президент і українці як громадяни своєї країни, не буду порушувати свою Конституції, а буду захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже не просто проти такого ворога битися, але ми воюємо за нашу незалежність, тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули, скільки поранених, скільки всього сталося...”.

"Сподіваюся на більш чітке пояснення цієї позиції зі сторони офіційного Берліна і на відповідне партнерське але чітке реагування офіційного Києва. Саме юридичне закріплення російської анексії – це червона лінія, яку, сподіваюся ніхто не наважиться перетнути. Бо це буде вже не про Україну, а про останній цвях в труну світопорядку", – підсумував Валерій Чалий.

