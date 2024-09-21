Шольц все обдумал: даст ли теперь Украине ракеты, которые долетают до Москвы

Несмотря на то, что полномасштабная войн продолжает и страна-агрессор продолжает наносить удары по мирному населению в Украине канцлер Германии Олаф Шольц не намерен реагировать на призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину. Он свою позицию не изменил и не собирается ее пересматривать в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Шольц сделал во время мероприятия в городе Нидергерсдорф в Бранденбурге, сообщает "DPA".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отметил, несмотря на то, что многие его убеждали передать Украине Taurus, он не собирается поставлять крылатые ракеты, которые потенциально могут угрожать российской столице.

"Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции", – подчеркнул канцлер.

Немецкий лидер также считает, что сейчас необходимо рассмотреть варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины.

В то же время он раскритиковал позицию ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины.

"Это наивно", – прокомментировал Олаф Шольц.

Отметим, скоро будет 2 года, как Киев не перестает просить Берлин предоставить крылатые ракеты Taurus. Но даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США, Германия отказалась последовать позиции союзников.

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