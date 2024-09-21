Шольц все обдумал: даст ли теперь Украине ракеты, которые долетают до Москвы

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что полномасштабная войн продолжает и страна-агрессор продолжает наносить удары по мирному населению в Украине канцлер Германии Олаф Шольц не намерен реагировать на призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину. Он свою позицию не изменил и не собирается ее пересматривать в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Шольц сделал во время мероприятия в городе Нидергерсдорф в Бранденбурге, сообщает "DPA".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства отметил, несмотря на то, что многие его убеждали передать Украине Taurus, он не собирается поставлять крылатые ракеты, которые потенциально могут угрожать российской столице.
Немецкий лидер также считает, что сейчас необходимо рассмотреть варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины.
В то же время он раскритиковал позицию ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины.
Отметим, скоро будет 2 года, как Киев не перестает просить Берлин предоставить крылатые ракеты Taurus. Но даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США, Германия отказалась последовать позиции союзников.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц намекнул, что готов поддержать перемирие в войне России и Украины.
Ранее "Комментарии" писали – переговоры между Украиной и РФ: в партии Шольца выступили с новым предложением.
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