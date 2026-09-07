Это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС

Победа ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) на выборах в Саксонии-Анхальт стала сигналом, который вышел далеко за пределы одной немецкой земли. The New York Times отмечает, что результат партии воспринимается как серьезный вызов политической модели, которую Германия и Европа выстраивали после Второй мировой войны.

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

Десятилетиями немецкие политические силы старались изолировать ультраправых от реального влияния на власть. Теперь AfD получила исторический результат, воспользовавшись недовольством избирателей ростом цен, безработицей и политикой традиционных партий.

Особую тревогу вызывает возможный эффект домино. Уже в 2027 году выборы состоятся сразу в нескольких крупных европейских странах. Во Франции президентская кампания пройдет весной, в Испании выборы ожидаются в августе, а в Италии – ближе к концу года.

Во Франции усиливаются позиции Марин Ле Пен и ее политического лагеря, который выступает в том числе против дальнейшей поддержки Украины. Профессор Филипп Марлье считает, что традиционный "антифашистский фронт", существовавший в Европе после 1945 года, оказался под серьезной угрозой.

Еще более чувствительным для ЕС может стать возможный приход ультраправых к власти во Франции. Страна обладает ядерным оружием и играет ключевую роль в европейской политике. Аналитик Eurasia Group Муджтаба Рахман считает, что подобный сценарий способен серьезно дестабилизировать Евросоюз.

В Испании партия Vox рассчитывает усилить влияние на фоне миграционного кризиса и проблем действующего правительства. В Великобритании тем временем растет популярность Reform UK.

Однако у традиционных партий есть и повод для оптимизма: поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии показывает, что правые популисты также способны терять поддержку. Кроме того, европейские ультраправые стараются дистанцироваться от Дональда Трампа из-за падения его популярности.

Тем не менее, предупреждает NYT, влияние американского президента может оказаться фактором, способным изменить расклад сил во всем европейском правом движении.

Читайте также на портале "Комментарии" — ультраправые в Германии разгромили партию Мерца: что теперь ждет Украину.



