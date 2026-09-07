logo

BTC/USD

79359

ETH/USD

2489.35

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС

Триумф «Альтернативы для Германии» может оказаться не локальным эпизодом: уже в 2027 году выборы пройдут во Франции, Испании и Италии, где правые также усиливают позиции

7 сентября 2026, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Победа ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) на выборах в Саксонии-Анхальт стала сигналом, который вышел далеко за пределы одной немецкой земли. The New York Times отмечает, что результат партии воспринимается как серьезный вызов политической модели, которую Германия и Европа выстраивали после Второй мировой войны.

Это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

Десятилетиями немецкие политические силы старались изолировать ультраправых от реального влияния на власть. Теперь AfD получила исторический результат, воспользовавшись недовольством избирателей ростом цен, безработицей и политикой традиционных партий.

Особую тревогу вызывает возможный эффект домино. Уже в 2027 году выборы состоятся сразу в нескольких крупных европейских странах. Во Франции президентская кампания пройдет весной, в Испании выборы ожидаются в августе, а в Италии – ближе к концу года.

Во Франции усиливаются позиции Марин Ле Пен и ее политического лагеря, который выступает в том числе против дальнейшей поддержки Украины. Профессор Филипп Марлье считает, что традиционный "антифашистский фронт", существовавший в Европе после 1945 года, оказался под серьезной угрозой.

Еще более чувствительным для ЕС может стать возможный приход ультраправых к власти во Франции. Страна обладает ядерным оружием и играет ключевую роль в европейской политике. Аналитик Eurasia Group Муджтаба Рахман считает, что подобный сценарий способен серьезно дестабилизировать Евросоюз.

В Испании партия Vox рассчитывает усилить влияние на фоне миграционного кризиса и проблем действующего правительства. В Великобритании тем временем растет популярность Reform UK.

Однако у традиционных партий есть и повод для оптимизма: поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии показывает, что правые популисты также способны терять поддержку. Кроме того, европейские ультраправые стараются дистанцироваться от Дональда Трампа из-за падения его популярности.

Тем не менее, предупреждает NYT, влияние американского президента может оказаться фактором, способным изменить расклад сил во всем европейском правом движении.

Читайте также на портале "Комментарии" — ультраправые в Германии разгромили партию Мерца: что теперь ждет Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/09/06/world/europe/afd-germany-europe-far-right-saxony-anhalt.html
Теги:

Новости

Все новости