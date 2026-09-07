Ультраправые в Германии разгромили партию Мерца: что теперь ждет Украину

"Альтернатива для Германии" (AfD) одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальте, получив около 44% голосов. Результат более чем вдвое превысил показатель Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца, который набрал около 18%. Об этом сообщает Reuters.

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD). Фото: из открытых источников

Такого результата ультраправой партии не удавалось добиться в Германии со времен Второй мировой войны. При этом победа на выборах пока не означает, что AfD автоматически возглавит правительство федеральной земли. Подсчет голосов продолжается, а для самостоятельного формирования кабинета партии потребуется достаточное количество мандатов.

Главной проблемой для AfD остаются потенциальные партнеры. Крупнейшие немецкие партии по-прежнему исключают создание коалиции с ультраправыми. Поэтому даже убедительная победа может не дать партии прямого доступа к власти в регионе.

Лидер AfD в Саксонии-Ангальте Ульрих Зигмунд назвал результат историческим и заявил, что избиратели потребовали серьезных политических перемен.

Для канцлера Мерца итоги голосования стали серьезным ударом. Согласно опросу ARD, 87% жителей земли недовольны работой федерального правительства. При этом AfD в последнее время демонстрирует высокие показатели и в общенациональных опросах.

Партия выступает за жесткое ограничение миграции, восстановление более тесных отношений с Россией и сокращение военной помощи Украине. В случае усиления позиций на региональном уровне AfD рассматривает Саксонию-Ангальт как важную площадку для подготовки к федеральным выборам 2029 года.

При этом немецкая внутренняя разведка классифицирует региональное отделение AfD в Саксонии-Ангальте как правоэкстремистское. Сама партия обвинения в экстремизме отвергает.

Таким образом, выборы показали резкий сдвиг политических настроений: даже без участия в правительстве AfD получила результат, который теперь невозможно игнорировать на федеральном уровне.

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