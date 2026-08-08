Это уже серьезно: над какой секретной базой в Германии зафиксировали дроны

В Германии расследуют серию подозрительных пролетов беспилотников над военным объектом в Мехернихе, где расположена уникальная для Европы база технического обслуживания и ремонта систем ПВО Patriot. За одну ночь охрана зафиксировала как минимум шесть случаев появления дронов в районе объекта.

Дрон. Фото: из открытых источников

Как сообщают Tagesschau, WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, инциденты произошли в течение нескольких часов – примерно с 22:00 до 05:00. Во время последнего наблюдения на место прибыли полицейские, которые также заметили беспилотник. По данным конфиденциального отчета, один аппарат некоторое время кружил непосредственно над сотрудниками экстренных служб.

Военная полиция Бундесвера также наблюдала за одним из дронов с расстояния около 40 метров. Предварительно специалисты предположили, что это мог быть аппарат Fly-380 VTOL. Такие беспилотники имеют размах крыльев около 3,8 метра, способны развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать расстояние до 400 километров.

Особое внимание немецких силовиков объясняется расположением объекта. В Мехернихе находится крупный защищенный логистический комплекс Бундесвера. Подземное хранилище площадью около 30 тысяч квадратных метров используется для хранения оборудования и запасных частей для военной техники.

Кроме того, здесь специалисты немецкой армии обслуживают и ремонтируют комплексы Patriot. Этот объект называют "верфью Patriot" и считают, вероятно, единственным подобным центром в Европе.

Кто именно управлял дронами, пока неизвестно. Полиция проверяет версию незаконной съемки военных объектов, вооружения и охраняемых зон. К расследованию подключены уголовная полиция Северного Рейна – Вестфалии, федеральные структуры безопасности, военная контрразведка и Объединенный центр защиты от дронов в Берлине.

При этом следствие пока не обнаружило признаков того, что беспилотник случайно выполнял гражданские геодезические или картографические работы. Поэтому версия целенаправленного наблюдения за важным военным объектом остается одной из ключевых.

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