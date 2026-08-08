Це вже серйозно: над якою секретною базою у Німеччині зафіксували дрони

У Німеччині розслідують серію підозрілих прольотів безпілотників над військовим об'єктом у Мехерніху, де розташована унікальна для Європи база технічного обслуговування та ремонту систем ППО Patriot. За одну ніч охорона зафіксувала щонайменше шість випадків появи дронів у районі об'єкту.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють Tagesschau, WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, інциденти сталися протягом кількох годин – приблизно з 22:00 до 05:00. Під час останнього спостереження на місце прибули поліцейські, котрі також помітили безпілотник. За даними конфіденційного звіту, один апарат якийсь час кружляв безпосередньо над співробітниками екстрених служб.

Військова поліція Бундесверу також спостерігала за одним із дронів з відстані близько 40 метрів. Попередньо фахівці припустили, що це міг бути апарат Fly-380 VTOL. Такі безпілотники мають розмах крил близько 3,8 метра, здатні розвивати швидкість до 150 км/год та долати відстань до 400 кілометрів.

Особлива увага німецьких силовиків пояснюється розташуванням об'єкту. У Мехерниху знаходиться захищений логістичний комплекс Бундесверу. Підземне сховище площею близько 30 тисяч квадратних метрів використовується для зберігання обладнання та запасних частин для військової техніки.

Крім того, тут фахівці німецької армії обслуговують та ремонтують комплекси Patriot. Цей об'єкт називають "верф'ю Patriot" і вважають, ймовірно, єдиним подібним центром у Європі.

Хто саме керував дронами, поки що невідомо. Поліція перевіряє версію незаконної зйомки військових об'єктів, озброєння та зон, що охороняються. До розслідування підключено кримінальну поліцію Північного Рейну – Вестфалію, федеральні структури безпеки, військову контррозвідку та Об'єднаний центр захисту від дронів у Берліні.

При цьому слідство поки що не виявило ознак того, що безпілотник випадково виконував цивільні геодезичні чи картографічні роботи. Тому версія цілеспрямованого спостереження за важливим військовим об'єктом залишається однією з ключових.

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