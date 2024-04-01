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Европа не является приоритетом для США. Что советуют сделать в Германии

Европа не является приоритетом для Соединенных Штатов, об этом глава немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall Армин Паппергер сказал в интервью Financial Times. По его мнению, ЕС должен учиться сам себя защищать

сегодня, 20:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall Армин Паппергер выразил убеждение, что в случае большого военного конфликта Европа может остаться в одиночестве, поскольку США сосредоточат свое внимание на Азии.

Европа не является приоритетом для США. Что советуют сделать в Германии

Армин Паппергер

В частности, Паппергер отметил, что Соединенные Штаты больше заинтересованы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем в Европе.

"Если очень сложная ситуация в регионе приведет к полномасштабному военному конфликту, США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется совсем одна"
, – считает Паппергер.

По его убеждению, в последние десятилетия европейские лидеры предполагали, что США помогут континенту в случае военной угрозы, но "этого больше нельзя ожидать".

По его словам, если Дональд Трамп станет президентом США, "давление на Германию вырастет", но вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом, соревнование за восстановление военной крепости страны будет продолжаться.

Паппергер отметил, что оборонная мощность Соединенных Штатов столкнулась с собственными проблемами, среди которых он выделил растущую политическую поляризацию.

Как подчеркнул эксперт, для будущего президента США большой задачей будет сближение двух партий. Негативно, когда самая большая экономика мира – и самая мощная военная сила – разделена национально, добавил эксперт.

Руководитель Rheinmetall также призвал европейские страны создавать большие специализированные военные группы, чтобы конкурировать с американскими. Кроме того, Паппергер подчеркнул, что если Европа стремится к увеличению оборонного сотрудничества, странам нужно специализироваться на конкретных военных технологиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России прогнозируют большую войну с Европой.




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Источник: https://www.ft.com/content/8ca72e24-4f8e-40bf-aa02-e91eb2cbb187
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 20:18

ну наконец начало доходить. Штаты далеко и для них война "где-то там". Они преследуют свои интересы, которые не обязательно совпадают с интересами еворпейских стран. А вот к тем же немцам мордор намного ближе, поэтому надо шевелиться уже сейчас. А по хорошему надо было еще вчера.


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