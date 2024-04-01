Европа не является приоритетом для США. Что советуют сделать в Германии

Глава немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall Армин Паппергер выразил убеждение, что в случае большого военного конфликта Европа может остаться в одиночестве, поскольку США сосредоточат свое внимание на Азии.

Армин Паппергер

В частности, Паппергер отметил, что Соединенные Штаты больше заинтересованы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем в Европе.

"Если очень сложная ситуация в регионе приведет к полномасштабному военному конфликту, США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется совсем одна"

, – считает Паппергер.

По его убеждению, в последние десятилетия европейские лидеры предполагали, что США помогут континенту в случае военной угрозы, но "этого больше нельзя ожидать".

По его словам, если Дональд Трамп станет президентом США, "давление на Германию вырастет", но вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом, соревнование за восстановление военной крепости страны будет продолжаться.

Паппергер отметил, что оборонная мощность Соединенных Штатов столкнулась с собственными проблемами, среди которых он выделил растущую политическую поляризацию.

Как подчеркнул эксперт, для будущего президента США большой задачей будет сближение двух партий. Негативно, когда самая большая экономика мира – и самая мощная военная сила – разделена национально, добавил эксперт.

Руководитель Rheinmetall также призвал европейские страны создавать большие специализированные военные группы, чтобы конкурировать с американскими. Кроме того, Паппергер подчеркнул, что если Европа стремится к увеличению оборонного сотрудничества, странам нужно специализироваться на конкретных военных технологиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России прогнозируют большую войну с Европой.