Фицо призвал ЕС не совершить фатальную ошибку относительно России: о чем идет речь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет ЕС на импорт российского ядерного топлива может стать "самой большой опасностью" и прямой угрозой энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Фицо, которое приводит Euractiv.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Выступая на Европейском форуме по ядерной энергии, Фицо подверг критике план Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов после полномасштабной войны РФ против Украины и энергетического кризиса 2022 года.

"Это будет самая большая опасность для Европы и ее энергетической безопасности", — заявил словацкий премьер.

При этом он добавил, что его страна "никогда не согласится" на такое решение.

Глава словацкого правительства также сообщил, что его страна в сентябре подписала соглашение с США о строительстве нового ядерного реактора мощностью 1000 мегаватт на АЭС "Ясловске Богунице".

По словам Фицо, этот шаг станет "важным не только для Словакии, но и для всей Центральной Европы".

Фицо, который находится в постоянном диалоге с Москвой, систематически выступал против планов Евросоюза уменьшить зависимость от российской энергии.

Премьер назвал план REPowerEU "неудачным документом" и "полной чушью", подчеркнув, что Европа "стреляет себе в ногу", когда отказывается от российского газа и нефти.

Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия до сих пор зависят от российского ядерного топлива для своих реакторов. Европейская комиссия готовит законопроект, который обяжет страны ЕС постепенно отказаться от этого импорта.

Роберт Фицо, известный своими пророссийскими позициями, вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном выступает против сокращения энергетической зависимости от Москвы. В то же время окончательное решение по REPowerEU будет приниматься на уровне ЕС, и Словакия не сможет его самостоятельно заблокировать.

