Фіцо закликав ЄС не зробити фатальну помилку щодо Росії: про що йдеться

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на імпорт російського ядерного палива може стати "найбільшою небезпекою" та прямою загрозою енергетичній безпеці Європи. Про це йдеться у заяві Фіцо, яку наводить Euractiv.

Роберт Фіцо. Фото: із відкритих джерел

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, Фіцо розкритикував план Єврокомісії REPowerEU, який передбачає поступову відмову від російських енергоресурсів після повномасштабної війни РФ проти України та енергетичної кризи 2022 року.

"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", — заявив словацький прем'єр.

При цьому він додав, що його країна ніколи не погодиться на таке рішення.

Глава словацького уряду також повідомив, що його країна у вересні підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловську Богуницю".

За словами Фіцо, цей крок стане "важливим не лише для Словаччини, а й у всій Центральній Європі".

Фіцо, який перебуває у постійному діалозі з Москвою, систематично виступав проти планів Євросоюзу зменшити залежність від російської енергії.

Прем'єр назвав план REPowerEU "невдалим документом" і "повною нісенітницею", наголосивши, що Європа "стріляє собі в ногу", коли відмовляється від російського газу та нафти.

Словаччина, Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина досі залежать від російського ядерного палива для своїх реакторів. Європейська комісія готує законопроект, який зобов'яже країни ЄС поступово відмовитись від цього імпорту.

Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими позиціями, разом із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном виступає проти скорочення енергетичної залежності від Москви. У той же час остаточне рішення щодо REPowerEU прийматиметься на рівні ЄС, і Словаччина не зможе його самостійно заблокувати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — процес затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії знову стопориться. Причиною цього є позиція Словаччини. Братислава виставляє умову, щоб спочатку відбулося обговорення нових санкцій на рівні лідерів країн на саміті у другій половині жовтня. Про це заявив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у X.



