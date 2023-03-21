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Франция на грани политического краха: улицы Парижа горят

Забастовки во Франции могут свергнуть правительство. Страна находится на грани политического краха из-за пенсионной реформы.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot

Французский парламент отверг вотум недоверия правительству, а противники пенсионной реформы, продвигаемой премьер-министром Элизабет Борн, до сих пор протестуют. Французские СМИ прогнозируют "еще одну неделю социального напряжения" и оценивают, что "Франция находится на грани политического краха". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Le Figaro.

Франция на грани политического краха: улицы Парижа горят

Протесты во Франции. Фото из открытых источников

С прошлой недели во Франции продолжаются протесты и уличные стычки с представителями полиции. За последние дни полиция задержала более 200 французов за беспорядки. Все это происходит на фоне пенсионной реформы, которую вводят премьер-министр Элизабет Борн и президент Эммануэль Макрон.


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"Сегодня банкротство грозит не только банкам. Национальная ассамблея напряжена, улицы пылают, рейтинг премьер-министра Борн стремительно падает, а президент растратил все свои предварительные достижения", – резюмирует ситуацию вокруг пенсионной реформы издания Le Figaro.

Таким образом, планировалось провести вотум недоверия к правительству, но два голосования провалились.

"Нас ждет еще одна неделя социального напряжения", — прогнозирует издание Le Monde.

Le Monde прогнозирует, что из-за непопулярной реформы умеренные избиратели теряют доверие к Макрону и все больше смотрят в сторону Ле Пен, которая в случае досрочных выборов, вероятно, получит большинство мест в правительстве. Напомним, что Ле Пен, вероятно, имеет тесные связи с Владимиром Путиным.

Согласно реформам пенсионной системы предполагается подчистка пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Франция имеет один из самых низких показателей пенсионного возраста среди развитых стран, а реформу оценивают как возможность спасти экономику страны, ведь правительство тратит на реформы 14% ВВП, что является одним из самых больших показателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по минимальной зарплате.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/le-mouvement-de-contestation-est-d-un-pacifisme-remarquable-estime-melenchon-20230319
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