Французский парламент отверг вотум недоверия правительству, а противники пенсионной реформы, продвигаемой премьер-министром Элизабет Борн, до сих пор протестуют. Французские СМИ прогнозируют "еще одну неделю социального напряжения" и оценивают, что "Франция находится на грани политического краха". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Le Figaro.

Протесты во Франции. Фото из открытых источников

С прошлой недели во Франции продолжаются протесты и уличные стычки с представителями полиции. За последние дни полиция задержала более 200 французов за беспорядки. Все это происходит на фоне пенсионной реформы, которую вводят премьер-министр Элизабет Борн и президент Эммануэль Макрон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сегодня банкротство грозит не только банкам. Национальная ассамблея напряжена, улицы пылают, рейтинг премьер-министра Борн стремительно падает, а президент растратил все свои предварительные достижения", – резюмирует ситуацию вокруг пенсионной реформы издания Le Figaro.

Таким образом, планировалось провести вотум недоверия к правительству, но два голосования провалились.

"Нас ждет еще одна неделя социального напряжения", — прогнозирует издание Le Monde.

Le Monde прогнозирует, что из-за непопулярной реформы умеренные избиратели теряют доверие к Макрону и все больше смотрят в сторону Ле Пен, которая в случае досрочных выборов, вероятно, получит большинство мест в правительстве. Напомним, что Ле Пен, вероятно, имеет тесные связи с Владимиром Путиным.

Согласно реформам пенсионной системы предполагается подчистка пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Франция имеет один из самых низких показателей пенсионного возраста среди развитых стран, а реформу оценивают как возможность спасти экономику страны, ведь правительство тратит на реформы 14% ВВП, что является одним из самых больших показателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по минимальной зарплате.