Франция оказалась на грани катастрофы: почему заводы и военные объекты могут взлететь на воздух

Масштабные лесные пожары на юго-западе Франции приобрели новый опасный масштаб. Помимо жилых районов и предприятий, огонь стремительно приближается к стратегическим объектам оборонной промышленности, где производятся компоненты для ракетного вооружения и космической техники. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на французские власти.

Пожар на юго-западе Франции. Фото: из открытых источников

Наиболее напряженная ситуация сложилась в районе Бордо. Здесь в зоне потенциальной опасности оказались предприятия аэрокосмической отрасли, исследовательские центры и заводы, связанные с производством ракетного топлива и боеприпасов. По данным The Telegraph, в радиусе около двадцати километров от линии пожаров находятся как минимум семь объектов повышенной опасности.

Власти уже начали эвакуацию персонала. В городе Сен-Медар-ан-Жаль временно остановил работу завод, выпускающий топливо для космических ракет Ariane и французских стратегических баллистических ракет. В соседнем Сент-Элене расположено предприятие по производству перхлората аммония – ключевого компонента твердотопливных ракетных двигателей. Под угрозой также оказались площадки, где изготавливают элементы для истребителей Rafale, ракетных комплексов и компонентов ядерного вооружения.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происходящее самой тяжелой пожарной ситуацией со времен Второй мировой войны. Дополнительную опасность создает новая волна аномальной жары: температура воздуха должна подняться до +33 градусов, что значительно превышает климатическую норму и осложняет работу спасателей.

По информации Министерства экономики Франции, последствия стихии уже затронули более 13 тысяч предприятий в департаменте Жиронда. Многие компании были вынуждены полностью остановить работу. Для защиты стратегических объектов и борьбы с огнем власти привлекли свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

На сегодняшний день огонь уничтожил более 42 тысяч гектаров лесов, разрушил не менее 240 домов, а масштабная эвакуация во Франции и соседней Испании уже затронула около 360 тысяч человек, став одной из крупнейших гуманитарных операций последних лет.

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