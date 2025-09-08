Нужно перестать тратить время на "псевдопереговоры": к чему призывает Германия

Депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер призвал немецкие власти к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, о чем еще в ходе избирательной кампании в ФРГ, активно говорил нынешний канцлер Мерц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

В материале говорится, что после мощнейших с начала войны российских авиаударов по Украине немецкий политик в интервью Süddeutsche Zeitung заявил о необходимости поставки Украине оружия большей дальности, такого как крылатые ракеты Taurus, и к предоставлению Украине помощи из замороженных российских активов.

"Вместо того, чтобы надеяться на абсолютно нереалистичные переговоры и прекращение огня и таким образом тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры, Германия, в частности, должна взять пример со стран Северной Европы и Балтии", — цитирует Кизеветтера издание.

Политик добавил, что Россия не хочет мирного соглашения и "ежедневно демонстрирует свое намерение разрушать".

