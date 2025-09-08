logo

Нужно перестать тратить время на "псевдопереговоры": к чему призывает Германия
Нужно перестать тратить время на "псевдопереговоры": к чему призывает Германия

В Германии вновь заговорили о том, чтобы дать Украине Taurus

8 сентября 2025, 07:30
Автор:
Кравцев Сергей

Депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер призвал немецкие власти к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, о чем еще в ходе избирательной кампании в ФРГ, активно говорил нынешний канцлер Мерц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Tagesschau".

Нужно перестать тратить время на "псевдопереговоры": к чему призывает Германия

Германия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после мощнейших с начала войны российских авиаударов по Украине немецкий политик в интервью Süddeutsche Zeitung заявил о необходимости поставки Украине оружия большей дальности, такого как крылатые ракеты Taurus, и к предоставлению Украине помощи из замороженных российских активов.

"Вместо того, чтобы надеяться на абсолютно нереалистичные переговоры и прекращение огня и таким образом тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры, Германия, в частности, должна взять пример со стран Северной Европы и Балтии", — цитирует Кизеветтера издание.

Политик добавил, что Россия не хочет мирного соглашения и "ежедневно демонстрирует свое намерение разрушать".

Читайте также на портале "Комментарии" — Берлин должен рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию Rheinische Post высказал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Также издание "Комментарии" сообщало – план Германии состоит в том, что Украина должна стать "дикобразом" – крепкой и опасной для врага. Это включает новые системы вооружения, обучение военных и тесную интеграцию оборонных промышленностей с европейскими партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Spiegel".




Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-sonntag-586.html

