Гарантии безопасности от Германии и мнение немцев о войне: что это значит для Украины

Согласно результатам опроса на заказ крупнейшей сети телеканалов Германии RTL, 47% немцев считают, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки в переговорах с россией. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге, заявил, что ФРГ готова пообещать Украине гарантии безопасности и обсуждает их формат с другими странами, но они не будут такими же, как в НАТО. Эксперты проанализировали эти данные и заявление для издания "Комментарии".

Фото иллюстративное / Pixabay

Европейцы готовы пойти на любые уступки, лишь бы не допустить глобальной войны

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен: если провести подобный опрос в других странах ЕС, мы плюс-минус получим похожие результаты. За исключением разве что Польши и стран Балтии, которые понимают все риски, связанные с уступками россиянам, в том числе за счет украинских территорий.



"Поляки, литовцы, латыши, эстонцы, как и мы, украинцы, понимают, что не приостановить, а остановить войну можно лишь выбив РФ с украинской земли. Отбив у агрессора желание нападать. А вот Германия, Франция, Италия, Испания, похоже, готовы на любые жертвы – со стороны Украины – лишь бы "всё поскорее закончилось". Они далеки от нашего конфликта, хоть экономически он, понятно, отражается и на них", – отмечает эксперт.



К тому же, продолжает он, Европа после Второй мировой войны все процессы в воспитании новых поколений выстраивала на простом меседже – "никогда снова". Это то, о чём мы все говорим 8 мая, в День памяти и примирения.



"Европейцы готовы договариваться о чём угодно, пойти на любые уступки, лишь бы не допустить глобальной войны. Отсюда и непонятные нам, неприемлемые для нас – шаги и предложения от некоторых европейских лидеров в стиле умиротворения агрессора. Европейцы очень боятся, чтобы война не перекинулась на их территорию. Зная эти слабости европейцев, Россия на них манипулирует и играет, в том числе потрясая "ядерной дубиной". При этом ресурсно, физически, оперативно сама РФ истощается и, безусловно, ни к какой глобальной войне не готова", – подчеркивает Тарас Семенюк.

В Германии есть поддержка Украины на политическом уровне, но и сильное российское влияние



Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поясняет:



"Позиция Германии в мировой политике определяется тем, что данная страна является европейским экономическим лидером. Это одновременно и элемент имиджа, и груз, и ответственность. Германия пытается быть центром стабильности. Что, по моему мнению, привело к тому, что Шольц уже пообещал Украине безопасностные гарантии".



При этом надо понимать, что предоставление подобных гарантий возможно лишь по окончанию российско-украинской войны. А пока она идет, рассчитывать на какие-то гарантии, мягко говоря, наивно, акцентирует эксперт.



"Также следует понимать, что качество каких бы то ни было гарантий, их эффективность будет зависеть от того, как складывается ситуация в Бундесвере. А как она складывается – мы чувствуем по тем же темпам поставок вооружения из Германии, по проблемам, с которыми мы в этом смысле сталкиваемся, – отмечает Евгений Магда. – Резюмируя: в Германии, безусловно, есть поддержка Украины на политическом уровне, но при этом – там же имеется сильное российское влияние".

Как сообщал портал, украинка рассказала, какие там условия для переселенцев в Германии.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!