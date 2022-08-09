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Газовый кризис: Шольц рассказал, ослабит ли ЕС санкции против РФ

Европейский Союз не планирует ослаблять санкции против России

сегодня, 18:36
Автор:

Лиля Воробьева
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Германия, даже если в стране подорожают энергоносители, не согласится на ослабление антироссийских санкций. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

Газовый кризис: Шольц рассказал, ослабит ли ЕС санкции против РФ

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Политик предупредил, что Европу ждут тяжелые месяцы, но на уступки никто не пойдет.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Впереди нас ждут тяжелые месяцы, но очевидно, что мы поддерживаем санкции, согласованные вместе с Европейским Союзом и международным сообществом", — сообщил Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что, несмотря на газовый кризис, "Северный поток-2" не заработает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кто так и не отважился поддержать санкции против РФ . Только половина Большой двадцатки ввела санкции против России за полномасштабное военное вторжение в Украину. Тем самым Путину и его режиму удалось избежать полной изоляции в мире. Издание отмечает, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что подавляющее большинство стран мира не готово поддержать инициативу США и стран Европы по изоляции Путина и России. Как отмечается в инфографике Bloomberg, не поддерживали санкции такие страны как Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина. Так в материале говорится, что тот же премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько дней назад провел телефонный разговор с президентом России Путиным. Тема войны в Украине его не очень волновала, а вот вопрос, как нарастить торговлю между Индией и Россией, очень волновался. А лидер в президентской гонке Бразилии Луис Инасио Лула да Силва вообще прославился скандальным заявлением о том, что война в Украине произошла не только по вине Москвы, но и Киеву. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ничего не сказал о войне, но подверг жесткой критике санкции США.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-stands-by-russia-sanctions-despite-gas-crisis-govt-spokesperson-2022-08-08/
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