"Газпром" перекрыл газ "дружественной стране" России: какая причина

Российский "Газпром" остановил подачу газа в Армению через магистральный газопровод "Северный Кавказ — Закавказье" в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает "Газпром Армения" , на период проведения ремонтных работ газоснабжения потребителей республики будет осуществляться из внутренних резервов. Ограничения потребителей не предусматриваются. Возобновить подачу газа планируют 4 мая.

"Газпром" остановил подачу газа в Армению (фото из открытых источников)

"С 08:00 1 мая до 20:00 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Ставропольского края будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет прекращена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", – говорится в сообщении компании.

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Известно, что газопровод "Северный Кавказ – Закавказье" протяженностью 612 км был введен в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд. куб. м в год.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по росту цен на "голубое топливо" коснулось всех стран Евросоюза. В период со второй половины 2021 г. до второй половины 2022 г. во всех странах Европейского Союза выросли цены на газ. Средние цены на газ в странах Европейского Союза выросли с 7,8 до 11,4 евро за 100 кВт-ч. Такая стоимость является самой высокой в истории Евростата. В период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС. Больше всего цены на газ подорожали в Чехии (231%), Румынии (165%), Латвии (157%), Литве (112%) и Бельгии (102%). Только в двух странах ЕС цена выросла незначительно, в Хорватии (14%) и Словакии (18%). По данным Евростата, цены начали расти еще до российского вторжения в Украину. Правительства стран ЕС разными способами пытались исправить ситуацию