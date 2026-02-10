logo

Германия активно готовится к войне: какое оружие закупает

Берлин в ускоренном режиме инвестирует более полумиллиарда евро в беспилотники с искусственным интеллектом для сдерживания России

10 февраля 2026, 13:46
Автор:
Кравцев Сергей

Министерство обороны Германии планирует в сжатые сроки закупить для Бундесвера несколько тысяч дронов-камикадзе отечественного производства. Общая стоимость контрактов оценивается в 536 миллионов евро. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Германия активно готовится к войне: какое оружие закупает

Дрон. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, речь идет о бораживающих боеприпасах, способных поражать цели с использованием технологий искусственного интеллекта. Поставщиками должны стать два немецких стартапа – Helsing и Stark Defence. Соответствующие документы уже поданы на рассмотрение Бундестага, ведь оборонные закупки на сумму более 25 миллионов евро нуждаются в обязательном согласовании бюджетным комитетом парламента.

Основным получателем новых ударных дронов станет 45-я танковая бригада Бундесвера, формируемая в настоящее время в Литве на восточном фланге НАТО. В Минобороны ФРГ ожидают, что внедрение таких систем значительно усилит боевые возможности подразделения и станет дополнительным фактором сдерживания потенциальной агрессии со стороны России.

Среди образцов, которые планируют закупить – дрон Virtus компании Stark Defence. Он способен совершать вертикальный взлет без катапульты, нести боевую часть массой до 5 кг и, по результатам испытаний, пробивать более 80 сантиметров бронированной стали. Другая модель HX-2 от Helsing имеет меньшие размеры, запускается с катапульты и уже проходила тестирование в Украине с учетом реального боевого опыта.

Оба типа беспилотников оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта и могут действовать в условиях радиоэлектронной борьбы. Der Spiegel отмечает, что для Германии такая скорость оборонных закупок нетипична: первые поставки дронов планируют начать уже к концу 2026 года, а контракты предусматривают их постоянное техническое обновление во время эксплуатации.

