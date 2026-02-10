Німеччина звернулася до РФ із важливим закликом щодо України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уряд Німеччини вітає перший за довгий час обмін полоненими між Києвом та Москвою та одночасно закликає Кремль йти на "життєздатні компроміси" у мирних переговорах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.
Німеччина. Фото: із відкритих джерел
При цьому він наголосив, що Берлін очікує більш істотних зрушень у переговорному процесі.
За його словами, Росія і надалі наполягає на максималістських вимогах, проте настав час би дійти взаємної згоди з Україною.
Штефан Корнеліус також прокоментував питання фінансової допомоги Україні з боку ЄС у розмірі 90 млрд євро, за що європарламентарі голосуватимуть 10 лютого. Він заявив, що Україна зможе використати ці кошти, щоби закупити, зокрема, британську зброю.
Варто зазначити, що Франція наполягала на тому, щоб кредитні кошти спрямовувалися виключно на закупівлю зброї в країнах ЄС. Проте Берлін та низка союзників України виступали за велику свободу Києва у використанні фінансування.
Читайте також на порталі "Коментарі" — далі РФ воювати буде складніше: хтось несподівано підставив підніжку Путіну.
Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 лютого відкрито поклав відповідальність за відсутність прогресу у припиненні війни проти України на Сполучені Штати. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), в інтерв'ю телеканалу TV BRICS Лавров заявив, що Вашингтон нібито відмовився від мирних пропозицій, які обговорювали на саміті США та Росії в Алясці у серпні 2025 року.