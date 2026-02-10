logo_ukra

Німеччина звернулася до РФ із важливим закликом щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина звернулася до РФ із важливим закликом щодо України

Німеччина закликала Росію шукати "життєздатні компроміси" на мирних переговорах

10 лютого 2026, 07:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряд Німеччини вітає перший за довгий час обмін полоненими між Києвом та Москвою та одночасно закликає Кремль йти на "життєздатні компроміси" у мирних переговорах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

Німеччина звернулася до РФ із важливим закликом щодо України

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

"Ми вітаємо обмін полоненими", — заявив Корнеліус.

При цьому він наголосив, що Берлін очікує більш істотних зрушень у переговорному процесі.

За його словами, Росія і надалі наполягає на максималістських вимогах, проте настав час би дійти взаємної згоди з Україною.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цих вимог та шукати життєздатних компромісів", — наголосив представник німецького уряду.

Штефан Корнеліус також прокоментував питання фінансової допомоги Україні з боку ЄС у розмірі 90 млрд євро, за що європарламентарі голосуватимуть 10 лютого. Він заявив, що Україна зможе використати ці кошти, щоби закупити, зокрема, британську зброю.

"Наскільки я розумію", – додав представник уряду ФРН.

Варто зазначити, що Франція наполягала на тому, щоб кредитні кошти спрямовувалися виключно на закупівлю зброї в країнах ЄС. Проте Берлін та низка союзників України виступали за велику свободу Києва у використанні фінансування.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 лютого відкрито поклав відповідальність за відсутність прогресу у припиненні війни проти України на Сполучені Штати. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), в інтерв'ю телеканалу TV BRICS Лавров заявив, що Вашингтон нібито відмовився від мирних пропозицій, які обговорювали на саміті США та Росії в Алясці у серпні 2025 року.



