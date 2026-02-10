Німеччина звернулася до РФ із важливим закликом щодо України

Уряд Німеччини вітає перший за довгий час обмін полоненими між Києвом та Москвою та одночасно закликає Кремль йти на "життєздатні компроміси" у мирних переговорах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

"Ми вітаємо обмін полоненими", — заявив Корнеліус.

При цьому він наголосив, що Берлін очікує більш істотних зрушень у переговорному процесі.

За його словами, Росія і надалі наполягає на максималістських вимогах, проте настав час би дійти взаємної згоди з Україною.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цих вимог та шукати життєздатних компромісів", — наголосив представник німецького уряду.

Штефан Корнеліус також прокоментував питання фінансової допомоги Україні з боку ЄС у розмірі 90 млрд євро, за що європарламентарі голосуватимуть 10 лютого. Він заявив, що Україна зможе використати ці кошти, щоби закупити, зокрема, британську зброю.

"Наскільки я розумію", – додав представник уряду ФРН.

Варто зазначити, що Франція наполягала на тому, щоб кредитні кошти спрямовувалися виключно на закупівлю зброї в країнах ЄС. Проте Берлін та низка союзників України виступали за велику свободу Києва у використанні фінансування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — далі РФ воювати буде складніше: хтось несподівано підставив підніжку Путіну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 лютого відкрито поклав відповідальність за відсутність прогресу у припиненні війни проти України на Сполучені Штати. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), в інтерв'ю телеканалу TV BRICS Лавров заявив, що Вашингтон нібито відмовився від мирних пропозицій, які обговорювали на саміті США та Росії в Алясці у серпні 2025 року.