Німеччина активно готується до війни: яку зброю закуповує

Міністерство оборони Німеччини планує у стислі терміни закупити для Бундесверу кілька тисяч дронів-камікадзе вітчизняного виробництва. Загальна вартість контрактів оцінюється у 536 мільйонів євро. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, йдеться про баражуючі боєприпаси, здатні уражати цілі з використанням технологій штучного інтелекту. Постачальниками мають стати два німецькі стартапи – Helsing та Stark Defence. Відповідні документи вже подані на розгляд Бундестагу, адже оборонні закупівлі на суму понад 25 мільйонів євро потребують обов’язкового погодження бюджетним комітетом парламенту.

Основним отримувачем нових ударних дронів стане 45-та танкова бригада Бундесверу, яку наразі формують у Литві на східному фланзі НАТО. У Міноборони ФРН очікують, що впровадження таких систем значно посилить бойові спроможності підрозділу та стане додатковим чинником стримування потенційної агресії з боку Росії.

Серед зразків, які планують закупити, — дрон Virtus компанії Stark Defence. Він здатний здійснювати вертикальний зліт без катапульти, нести бойову частину масою до 5 кг і, за результатами випробувань, пробивати понад 80 сантиметрів броньованої сталі. Інша модель – HX-2 від Helsing – має менші розміри, запускається з катапульти та вже проходила тестування в Україні з урахуванням реального бойового досвіду.

Обидва типи безпілотників оснащені системами наведення на базі штучного інтелекту й можуть діяти в умовах радіоелектронної боротьби. Der Spiegel зазначає, що для Німеччини така швидкість оборонних закупівель є нетиповою: перші постачання дронів планують розпочати вже до кінця 2026 року, а контракти передбачають їхнє постійне технічне оновлення під час експлуатації.

