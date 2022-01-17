Германия будет перезагружать Нормандский формат

Германия уже четко заявила о своей позиции, что она выступает за возобновление территориальной целостности Украины и поддерживает суверенитет Украины. Именно исходя из этого официальный Берлин сделает все возможное, чтобы добиться перезапуска "Нормандского формата" – для скорейшего прекращения конфликта на востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Анналена Бербок. Фото из открытых источников

По словам Анналены Бербок, обстановка на востоке Украины не перестает тревожить. Министр подчеркнула, Германия сделает все возможное, чтобы перезапустить "Нормандский формат".

Также глава МИД Германии напомнила, что Берлин будет настаивать на том, чтобы ввести санкции относительно "Северного потока-2", если Кремль решит пойти на новое вторжение в Украину. Анналена Бербок также отметила, что в этом вопросе Берлин абсолютно солидарен с Вашингтоном. Если Москва будет провоцировать новый виток эскалации, то коллективный Запад будет применять соответствующие меры.

Читайте также на портале "Комментарии" – при этом в новой правительственной коалиции не все однозначно смотрят на то, чтобы ввести санкции против "Северного потока-2" в случае новой атаки России на Украину. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что не стоит смешивать "Северный поток-2" с политикой и пытаться привязать работу газопровода к конфликту Украины и России. Германия готова способствовать урегулированию конфликта, но только не влетая в этот процесс экономические вопросы, который точно не помогут устроить процесс урегулирования.





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