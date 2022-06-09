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Германия даст Украине деньги на ремонт электросетей: что известно

Германия готова предоставить Украине помощь в закупке статических синхронных компенсаторов

сегодня, 22:49
Автор:

Лиля Воробьева
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Германия предоставит НЭК "Укрэнерго" 3,5 млн евро на закупку техники для ремонта электрических сетей. Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен по итогам встречи с Министром энергетики Германом Галущенко.

Германия даст Украине деньги на ремонт электросетей: что известно

Германия даст Украине деньги на ремонт электросетей (фото из открытых источников)

Деньги предоставит Федеральное министерство экономики и защиты климата. Кроме того, в Федеральном министерстве развития ФРГ будут способствовать, чтобы Украина получила кредит до 22,5 млн евро от банковской группы KfW.

"Мы поддерживаем полную интеграцию Украины в ENTSO-E", – сообщила посол.

В Минэнерго после встречи сообщили, что Германия готова помочь с закупкой статических синхронных компенсаторов, которые могут значительно расширить возможности экспорта электроэнергии из Украины в Европу.

"Германия готова предоставить помощь для закупки статических синхронных компенсаторов. Их установка будет способствовать увеличению возможностей для экспорта электроэнергии из Украины в Европу", — говорится в сообщении украинского государственного ведомства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, почему Германия не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение. Немецкие власти до сих пор откладывают решение поставить Украине свои танки, в частности из-за опасений, что эта военная техника может оказаться на территории РФ. Издание отмечает, что официальный Берлин испытывает серьезные опасения относительно того, что окрылена после побед Украины, может решиться на то, чтобы атаковать Россию на ее же территории. После того, как ВСУ одержал несколько крупных знаковых побед, Киев может рискнуть "на эйфории" пересечь украинско-российскую границу.


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Источник: https://twitter.com/AnkaFeldhusen/status/1534883400292655107/photo/1
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