Германия должна предоставить Украине оружие: немецкий дипломат объяснил, почему государство изменит политику

Германия должна усилить свое лидерство на международной арене и либерализировать свою политику по экспорту оружия, в том числе рассмотреть возможность отправки оружия в Украину. Такое заявление сделал в интервью будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Об этом сообщает Reuters.

Кристоф Хойсген, советник по безопасности канцлера Ангелы Меркель - Reuters

В отличие от других западных союзников, Германия попала под обстрел за отказ послать оружие Украине из-за опасений нового вторжения России. Германия проводит давнюю политику неэкспорта оружия в зоны боевых действий, что частично основывается на его кровавой истории 20 века.

Хойсген отметил, что Берлин демонстрирует политическое лидерство в кризисе, например, возобновляет нормандский формат переговоров с представителями Украины, России, Франции и Германии.

Но Германии следует рассмотреть вопрос об экспорте оружия, чтобы Украина также могла защитить себя, сказал Хойсген, бывший высокопоставленный немецкий дипломат, занимающий должность MSC в конце нынешнего мероприятия 18-20 февраля. Использование истории как оправдания больше не уместно или даже логично, сказал он.

"Мы слишком облегчаем ситуацию, чтобы сказать, что всегда делали это таким образом, поэтому мы продолжаем. Мы должны вести дискуссию о более активной роли Германии во внешней политике, и политика безопасности (политика экспорта оружия) является ее частью ", — сказал он Reuters.

Хойсген сказал, что президент России Владимир Путин, похоже, разжигал кризис с Украиной, чтобы повысить свою популярность на родине, но пока не решил действовать.

"Он внимательно смотрит, как мы отреагируем", – сказал Хойсген.

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