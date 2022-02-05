Германия должна предоставить Украине оружие: немецкий дипломат объяснил, почему государство изменит политику

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Карина Ожерельева
Германия должна усилить свое лидерство на международной арене и либерализировать свою политику по экспорту оружия, в том числе рассмотреть возможность отправки оружия в Украину. Такое заявление сделал в интервью будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Об этом сообщает Reuters.
Кристоф Хойсген, советник по безопасности канцлера Ангелы Меркель - Reuters
В отличие от других западных союзников, Германия попала под обстрел за отказ послать оружие Украине из-за опасений нового вторжения России. Германия проводит давнюю политику неэкспорта оружия в зоны боевых действий, что частично основывается на его кровавой истории 20 века.
Хойсген отметил, что Берлин демонстрирует политическое лидерство в кризисе, например, возобновляет нормандский формат переговоров с представителями Украины, России, Франции и Германии.
Но Германии следует рассмотреть вопрос об экспорте оружия, чтобы Украина также могла защитить себя, сказал Хойсген, бывший высокопоставленный немецкий дипломат, занимающий должность MSC в конце нынешнего мероприятия 18-20 февраля. Использование истории как оправдания больше не уместно или даже логично, сказал он.
Хойсген сказал, что президент России Владимир Путин, похоже, разжигал кризис с Украиной, чтобы повысить свою популярность на родине, но пока не решил действовать.
Как сообщали ранее "Комментарии", канцлер Германии стремительно теряет поддержку среди населения: почему людей не устраивает позиция Шольца.
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