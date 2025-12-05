Німеччина готова йти ва-банк: по якому питанню щодо України Берлін зайняв жорстку позицію

Німеччина висловила підтримку плану Європейського Союзу надати Україні репараційний кредит під російські заморожені активи – навіть попри можливий опір Бельгії. Як повідомляє Financial Times, канцлер Фрідріх Мерц готовий схилити Брюссель до підтримки ініціативи та застосування статті 122 договору ЄС, що дозволяє ухвалювати рішення в екстреному порядку.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Німецький уряд та представники партії ХДС одностайно наголошують: використання російських активів – це політичний тест для Європи. Впливовий депутат Норберт Рьоттген назвав ситуацію "моментом істини", адже нездатність ухвалити рішення поставить під сумнів європейський суверенітет і розмови про стратегічну автономію.

За даними джерел, Берлін прагне швидко просунути питання, щоб надіслати сигнал і Москві, і Вашингтону. Мерц визнає юридичні побоювання Бельгії, проте переконаний, що альтернативи механізму кредиту немає, адже він критично важливий для фінансової стабільності України. У Німеччині також остерігаються, що, у разі затягування процесу, країна буде змушена самостійно покривати значну частину витрат на оборонну підтримку Києва.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Вевер перед зустріччю з Мерцем заявив, що сподівається на "плідну розмову" та знайдення рішення, яке Європа зможе представити протягом двох тижнів. Він підкреслив, що візит німецького канцлера "відкриває нову сторінку" у дискусії щодо російських активів, повідомляє Reuters.

Єврокомісія очікує отримати остаточні зобов’язання від країн-членів на саміті лідерів ЄС 18 грудня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам Європейського Союзу надати Бельгії юридичні гарантії у питанні надання Україні кредиту, який планують профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".



