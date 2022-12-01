Германия готовит к отправке новый пакет помощи для ВСУ: подробности

Новый пакет военной помощи для Украины предоставила Германия. ВСУ получат, в том числе, семь зенитных установок Gepard. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс- службу правительства Германии .

В сообщении говорится, что европейская страна в скором времени передаст Украине новый пакет помощи. В него войдут 7 зенитных установок Gepard; 100 000 аптечек; 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER; 8 надводных беспилотников; 12 пограничных машин; 4 тысячи спальных мешков; 30 автомобилей скорой помощи.

Кроме этого, немцы передадут запчасти, необходимые для ремонта вертолетов Ми-24.

Стало известно, что часть техники будет предоставлена из составов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемой за счет инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что не будут сообщать информацию о способах и сроках доставки вооружения по соображениям безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США планируют презентовать самый современный бомбардировщик B-21 Raider . Военно-воздушные силы США и Northrop Grumman представили свой последний бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Один такой самолет стоит около 2 миллиардов долларов. Новая военная разработка США имеет улучшенную технологию стелс. Эта технология позволяет снизить обнаружение объекта с применением различных технических методов, в том числе и радарного сканирования, то есть превратить бомбардировщик в невидимку. Отмечается, что самолет сможет выполнять обычные и ядерные полеты с большой дальностью. Контракт компания Northrop Gunman получила в 2015 году для постройки самого современного в мире самолета. Для строительства было задействовано тысячи человек, а стоимость одного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider составляет около 2 млрд долларов.