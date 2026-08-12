Германия готовит новый удар по России: какое разрешение хотят дать спецслужбам

В Германии обсуждают радикальное расширение полномочий разведывательных служб, которое может позволить им проводить превентивные операции против российских производителей вооружений. Об этом сообщает Die Welt.

Германия. Фото: из открытых источников

Председатель парламентского контрольного комитета Марк Генрихманн считает, что одной разведки для противодействия современным угрозам уже недостаточно. По его мнению, немецким спецслужбам необходимо предоставить возможность проводить превентивные кибератаки против российских предприятий, выпускающих беспилотники.

Политик предлагает дать службам инструменты, позволяющие при необходимости выводить из строя как отдельные ударные дроны, так и заводы, на которых они производятся. Таким образом, речь идет о переходе от пассивного наблюдения к действиям на опережение.

Генрихманн утверждает, что Германия должна быть способна своевременно выявлять источники угроз и нейтрализовать их еще до того, как они непосредственно угрожают безопасности страны. Он также назвал кибератаки, саботаж, шпионаж и несанкционированные полеты беспилотников новой реальностью, к которой Берлин обязан подготовиться.

Для этого, по его мнению, Федеральной разведывательной службе BND и Федеральному ведомству по охране Конституции нужны дополнительные правовые и технические возможности.

Реформа должна быть рассмотрена правительством Германии 12 августа. Ее сторонники считают, что изменения приблизят немецкие спецслужбы к уровню возможностей, которыми уже располагают некоторые европейские партнеры Берлина.

Однако инициатива столкнулась с серьезной критикой. Представитель партии "Зеленые" Константин фон Нотц заявил, что разведке действительно нужны современные правовые инструменты, но одновременно необходимо усилить парламентский контроль.

Еще жестче выступили представители Общества за права и свободу. В организации опасаются расширения применения государственных троянов, масштабного анализа данных с помощью ИИ, доступа к частным камерам и возможности ответных хакерских атак.

Таким образом, в Германии развернулась дискуссия о том, где проходит граница между превентивной защитой страны и чрезмерным вмешательством спецслужб в права граждан. При этом сама идея разрешить операции против российских военных производств показывает, насколько серьезно Берлин оценивает исходящие от Москвы угрозы.

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