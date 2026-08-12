Німеччина готує новий удар по Росії: який дозвіл хочуть надати спецслужбам

У Німеччині обговорюють радикальне розширення повноважень розвідувальних служб, яке дозволить їм проводити превентивні операції проти російських виробників озброєнь. Про це повідомляє Die Welt.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Голова парламентського контрольного комітету Марк Генріхман вважає, що однієї розвідки для протидії сучасним загрозам вже недостатньо. На його думку, німецьким спецслужбам необхідно надати можливість проводити превентивні кібератаки проти російських підприємств, які випускають безпілотники.

Політик пропонує дати службам інструменти, що дозволяють при необхідності виводити з ладу як окремі ударні дрони, так і заводи, на яких вони виготовляються. Таким чином, йдеться про перехід від пасивного спостереження до дій на випередження.

Генріхманн стверджує, що Німеччина має бути здатною своєчасно виявляти джерела загроз і нейтралізувати їх ще до того, як вони безпосередньо загрожують безпеці країни. Він також назвав кібератаки, саботаж, шпигунство та несанкціоновані польоти безпілотників новою реальністю, до якої Берлін зобов'язаний підготуватися.

Для цього, на його думку, Федеральній розвідувальній службі BND та Федеральному відомству з охорони Конституції потрібні додаткові правові та технічні можливості.

Реформа має бути розглянута урядом Німеччини 12 серпня. Її прихильники вважають, що зміни наблизять німецькі спецслужби до рівня можливостей, які вже мають деякі європейські партнери Берліна.

Проте ініціатива зіткнулася із серйозною критикою. Представник партії "Зелені" Костянтин фон Нотц заявив, що розвідці справді потрібні сучасні правові інструменти, але водночас необхідно посилити парламентський контроль.

Ще жорсткіше виступили представники Товариства за права та свободу. В організації побоюються розширення застосування державних троянів, масштабного аналізу даних за допомогою ІІ, доступу до приватних камер і можливості у відповідь хакерських атак.

Таким чином, у Німеччині розгорнулася дискусія про те, де проходить кордон між превентивним захистом країни та надмірним втручанням спецслужб у права громадян. При цьому сама ідея дозволити операції проти російських військових виробництв показує, наскільки серйозно Берлін оцінює загрози, що походять від Москви.

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