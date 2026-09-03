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Германия готовит ответ России: Берлин имеет два козыря для Украины в войне

После инцидента с дронами у аэропорта Лейпциг/Галле власти Германии намерены усилить разведывательное сотрудничество с Киевом и получить право на более жесткие ответные операции

3 сентября 2026, 12:33
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Кравцев Сергей

Германия готовит масштабное усиление мер против России после признания российской причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Как пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, Берлин намерен одновременно расширить военную помощь Украине и усилить возможности собственных спецслужб.

Германия готовит ответ России: Берлин имеет два козыря для Украины в войне

Германия. Фото: из открытых источников

В сентябре Германия планирует передать Киеву тысячи ударных беспилотников, а также дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T. Параллельно рассматривается дальнейшее углубление сотрудничества немецких и украинских разведывательных структур.

По данным издания, Берлин может продолжить помогать Украине с получением координат российских целей, чтобы Киев мог использовать эту информацию для проведения контратак. Таким образом, Германия намерена усилить не только оборонную, но и разведывательную составляющую поддержки Украины.

Еще более серьезные изменения могут коснуться немецких спецслужб. Осенью Бундестаг должен рассмотреть новый закон, который расширит их полномочия и позволит предпринимать так называемые "активные меры" в ответ на враждебные атаки.

В частности, агенты Федеральной разведывательной службы Германии BND потенциально смогут проникать в компьютерные системы противников, удалять похищенные данные и вмешиваться в цепочки поставок. При наличии серьезной угрозы речь может идти даже о кибератаках на производственные предприятия или лаборатории с целью остановить выпуск опасной продукции.

Одновременно Берлин намерен усиливать экономическое давление на Москву. Германия уже закрыла российское генконсульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине, а теперь добивается новых общеевропейских санкций.

В числе возможных мер – усиление давления на российский "теневой флот", дополнительные ограничения и ужесточение контроля за въездом граждан РФ в страны Евросоюза.

Таким образом, инцидент в Лейпциге может стать для Германии не единичным эпизодом, а поводом для пересмотра всей политики противодействия российской гибридной войне.

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Источник: https://www.spiegel.de/
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