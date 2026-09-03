Німеччина готує відповідь Росії: Берлін має два козирі для України у війні

Німеччина готує масштабне посилення заходів проти Росії після визнання російської причетності до інциденту з безпілотниками в аеропорту Лейпциг/Галлі. Як пише Der Spiegel з посиланням на джерела, Берлін має намір одночасно розширити військову допомогу Україні та посилити можливості власних спецслужб.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

У вересні Німеччина планує передати Києву тисячі ударних безпілотників та додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T. Паралельно розглядається подальше поглиблення співпраці німецьких та українських розвідувальних структур.

За даними видання, Берлін може продовжити допомагати Україні з отриманням координат російської мети, щоб Київ міг використати цю інформацію для проведення контратак. Таким чином Німеччина має намір посилити не лише оборонну, а й розвідувальну складову підтримки України.

Ще серйозніші зміни можуть торкнутися німецьких спецслужб. Восени Бундестаг має розглянути новий закон, який розширить їхні повноваження та дозволить вживати так звані "активні заходи" у відповідь на ворожі атаки.

Зокрема, агенти Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND потенційно зможуть проникати до комп'ютерних систем противників, видаляти викрадені дані та втручатися в ланцюжки поставок. За наявності серйозної загрози може йтися навіть про кібератаки на виробничі підприємства чи лабораторії з метою зупинити випуск небезпечної продукції.

Водночас Берлін має намір посилювати економічний тиск на Москву. Німеччина вже закрила російське генконсульство у Бонні та "Російський дім" у Берліні, а тепер домагається нових загальноєвропейських санкцій.

Серед можливих заходів – посилення тиску на російський "тіньовий флот", додаткові обмеження та посилення контролю за в'їздом громадян РФ до країн Євросоюзу.

Таким чином, інцидент у Лейпцигу може стати для Німеччини не поодиноким епізодом, а приводом для перегляду всієї політики протидії російській гібридній війні.

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